В Калуге наградили родственников погибших участников СВО

Вручение почетных знаков «Семье погибшего защитника Отечества» состоялось в четверг, 19 февраля в горуправе.

Фото автора

Встречу организовало Калужское отделение Всероссийской организации «Боевое братство». Всего на торжественную церемонию была приглашена 41 семья. Пришли матери, вдовы, сестры, дети. Многие принесли с собой портреты погибших героев.

Мероприятие открыла демонстрация видеопроекта цифровой студии «Дружная команда», которая уже не первый раз посвящает свои работы подвигу наших земляков. Когда на экране одна за другой начали появляться фотографии погибших ребят, многие из гостей не смогли сдержать слез.

Затем память бойцов почтили минутой молчания.

- Это боль, это горе, но это и слава, - сказал военный комиссар Калуги и Ферзиковского района Андрей Иванов, обращаясь к участникам встречи. – Слава тем, кто ценой своей жизни встал на пути у фашизма. Я искренне благодарю родителей за воспитание и подготовку своих сыновей, которые стали людьми с большой буквы. Мы их не забудем. У нас обязательно появится мемориал, на котором фамилии ваших сыновей, братьев отцов будут высечены золотыми буквами.

Помимо почетных наград, родственники героев получили и особый подарок: концерт, организованный воспитанниками Детской школы искусств №5.

Дети пели, танцевали, виртуозно играли на музыкальных инструментах. И это было глубоко символично, ведь в эти минуты встретились взглядами материнское мужество и юношеская энергия, талант и надежда, устремленная в будущее.