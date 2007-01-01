В Кондрово завершили капремонт в больничных отделениях

Губернатор Калужской области Владислав Шапша рассказал о результатах рабочей поездки в Кондрово. Одной из главных тем стал ремонт местной больницы, которая раньше вызывала много жалоб у жителей.

По словам главы региона, он лично видел, в каком состоянии было медучреждение, и признавал: претензии людей были справедливы. Сейчас ситуация изменилась кардинально.

В больнице сделали капитальный ремонт в терапевтическом, травматологическом и хирургическом отделениях. Палаты и кабинеты оснастили новой мебелью и современным оборудованием. И медики, и пациенты отмечают: условия стали намного комфортнее.

Полностью работы завершат в этом году — осталось отремонтировать крышу и обновить фасад здания.

Шапша подчеркнул: в больнице работает сплочённая команда, и пациенты часто хвалят своих врачей. Теперь, когда медики трудятся в обновлённых помещениях, таких тёплых отзывов должно стать ещё больше.

Губернатор добавил, что будет и дальше следить за тем, как идёт ремонт.