Юрий Моисеев передал подарки солдатам
Накануне Дня защитника Отечества председатель Думы Юрий Моисеев передал подарки, собранные сотрудниками аппарата Думы и администрации Калуги, бойцам одного из подразделений войск ПВО, защищающих небо нашего города.
«Вместе с коллегами из аппарата Думы мы собираем денежные средства и необходимые вещи для наших ребят на передовой. В преддверии Дня защитника Отечества решили вручить подарки и поздравительные открытки бойцам, защищающим мирное небо над нашим городом. Поздравил военных и поблагодарил за нелёгкую службу, пожелал крепкого здоровья, счастья и благополучия, нашей скорейшей победы», – рассказал Юрий Моисеев.
