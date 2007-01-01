Геннадий Новосельцев: «Поддержка наших защитников и их семей остается приоритетным направлением работы депутатского корпуса»

19 февраля на заседании сессии депутаты Законодательного Собрания продлили до 31 марта срок предоставления повышенной выплаты гражданам, которые поступают на военную службу по контракту.

Председатель Законодательного Собрания Геннадий Новосельцев подчеркнул, что поддержка наших защитников и их семей остается приоритетным направлением работы депутатского корпуса:

- Сегодня на заседании сессии мы приняли решение продлить еще на один месяц действие единовременной региональной выплаты в размере 2 миллионов рублей для военнослужащих, заключающих контракт на прохождение службы. Это наш долг — обеспечить достойные условия и надежную опору тем, кто сегодня встает на защиту интересов нашей Родины.

Напомним, что гражданам, заключившим контракт с Министерством обороны, также предоставляется федеральная выплата в размере 400 тысяч рублей и ещё не менее 100 тысяч – от администраций районов.

Кроме того, внесены изменения в закон «О разграничении полномочий органов государственной власти Калужской области в сфере занятости населения», определяющие категории граждан, особо нуждающихся в социальной защите. В их числе участники СВО и члены их семей.

Отмечалось, что Кадровый центр Калужской области будет заключать соглашение с работодателями для резервирования рабочих мест, в том числе для участников специальной военной операции.

Информация для тех, кто готов встать на защиту Родины: пункт отбора на военную службу по контракту: г. Калуга, ул. Максима Горького, 87, тел.: 88001004766.