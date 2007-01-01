В Калуге прошла коллегия Минздрава

Губернатор Калужской области Владислав Шапша рассказал о кадровых успехах в медицине. По его словам, вопрос нехватки врачей жители поднимают чаще всего, и в регионе есть положительная динамика. Этот вопрос 19 февраля обсуждался на коллегии Минздрава.

В прошлом году в область приехали 90 молодых специалистов, которые учились по целевому набору. Ещё 117 медиков переехали из других регионов. Оба показателя выросли более чем на 40% по сравнению с 2024 годом.

Но важно не только привлечь кадры, но и удержать их. Для этого в регионе создают комфортные условия работы. В 2025 году открыли большую поликлинику на Правобережье Калуги, завершили капремонт в 11 медучреждениях, установили 15 новых фельдшерско-акушерских пунктов в сёлах и передали больницам 25 автомобилей.

По зарплатам калужские медики занимают четвёртое место в Центральном федеральном округе. Врачи получают в среднем вдвое больше средней зарплаты по региону, средний и младший медперсонал — на уровне средней зарплаты, отмечают в правительстве.

В 2026 году в медучреждения области должны прийти ещё 162 молодых специалиста. Шапша поблагодарил врачей за труд и терпение и подчеркнул: главная цель — чтобы жители региона жили дольше, оставались здоровыми и активными, а медицинская помощь становилась доступнее и качественнее.