Обнинск
-6...-5 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Общество Губернатор вручил в Калуге государственные награды
Общество

Губернатор вручил в Калуге государственные награды

Дмитрий Ивьев
19.02, 14:49
0 420
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

Церемония состоялась в преддверии Дня защитника Отечества.

Как заявил губернатор Владислав Шапша, главные герои - участники специальной военной операции, военнослужащие частей ПВО и ветераны СВО.

Среди награжденных также оказались поисковики и волонтеры.

- Всех этих людей объединяет главное – любовь к Родине, ответственность за будущее страны, - заявил Шапша. - Спасибо вам, друзья, за мужество и самоотверженность.

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Новости по тегу
калужская область
Лента настроения
0 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6ImVCN25CVXFhWU1MQ2xSQzBKOVFIY0E9PSIsInZhbHVlIjoicVYzOThnWDlFeWtDUHlldVgvaTdpWTdUd3Y2cWoxMVJLd3lyaEVvYUFrbk1kMmNZN3hLc1k4ZGx4SEpxcURza0tYVWRtd0paaE1FNnFjNFpyVlJzNCtEZm9OYzVZVkoxcTRDQWEwcFRKcHc2anlYdktodGZaeVk1cU5IUFVrSW4yM0FkeS9LNXB5RTRpVWl1aHB0K09kd1d6V1ZwVGMvV0NBSzZKckJwSWZxODB3Slc5UFByR0M5S2grTDAyUGloSUwyKzl3SDFPZnhnZXJ0ajZGQlU0WlRrK1JaUTVYNXhsdTBnbnVMVm01dUR4aSttOXZ4c3dzeDUrMUZBVlJ5VlFXYkQzclhlMjNnUW54ZWFiSGRWSEN1QkJyOUFWUitxVmI0L0tNdFVGQlBrb1pXL3Bta1pyYWd4K3RJTUJ1eTNlV29pWHJ0c215dGIrS2ZNbm9ORjNTRk05OFN0NEoxSTZhQ0NhZCtOMFRLeiszZkZ5dDNtbzA0MmhseTF4TlBDb2NycEEzYTY4dWR0b01FYlB0ZXhWWlk3bDhqY1JORDFBTUpTT0VCd3ZnVll4Mjl6bUVlNGMxOGVmWWNRUE02dSIsIm1hYyI6IjJjNjQ2Njg0YjFmMTI2NDg1ZTZiODBhMmY3YjYxNDRmNTQxMDBiMzM0MzU2NTU2ZGRjZTU5YzEzYjQwMDA5MTciLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IjN6VEVucXpPLzRKdnZzM1pId3VsR3c9PSIsInZhbHVlIjoielFQQXVJb09MMHBEeTRZNDRxY3dHcm95cUYzOS9FeFBTamVGMnNMQ1JpUEFDTGdkL1pmY0FudWhEWGJ5N2FVdGxJSXpZbEUrWi9FNitlamsxTGpocnJHVU1Kamk3YktUZWQrS1d5bEI4OWFqbENsZWszM2VucmRybjMwekVDeVZXRlZLeG5kN0tJcTJycEtBNlNUOVNORHlDaWw3VWFUU2p2VzZBcFMyaDVkTDBJOVdGZDZ0bURSN2NRVG45K29qRU1EY3NsUU1aS1pYaUt2bTZJZ1NNOHF1eVNCd0haWXRNQXpScWhjRmZOQmw2aWpadGFuNjE5RHJuL2FabkF3SitQYkZ5M1o2N0pLSlNVUm12dnNQZzdEdGdsUFdLZklTRHMrcTlrbDE4V1pZbzMwSk9HNnQ0cklpRGQva2hTWGlMOHVHZkRNSEovakpFd0pJQm5HSnRkMFh4YlhxSEhvMkJvUjVPY3BqMFd0WCtSTXcwVnlYMlJpQjNueUhubklkZTBsU0FRcTJRZGlpL1FQeWN1SWk1YkkyeTBHOVBUUTlpZitLamQ2M0xCZ3BrSC9WaDBwRldlb3drL096TW5lZlBqTHBURHB2cFQreWZheVQrcXd0NHRWYTM4RjZnSjVTQ0gvUWlZdE40QzZpTzNyZnFYYXN4TWVsUXQyVkJCaGF1MDZMMy8vUk1TVlAyUWZqT1pYWElRbEVUUHl4STB5S0hWZlVyVWpJaUhQRk1xOHViMjlBTWM5WjRoaEhrWm9XRlpkam9HUWpRSGdlL3h6TGp0UXdhL3E5L2RwSEtyN0U2MmExSS8zY3ljU2hYTzY1VHFLbU9iOFVJRWxsZjR0SCIsIm1hYyI6IjY3YTY3MDliYTM1ZWI0NzQ0YWM5NjVjNTRiNmFkNzI1N2Q4ZDA4ZGE2N2EzYjlhZjM2N2NjN2RkZWQwZjBmMmYiLCJ0YWciOiIifQ==
18+