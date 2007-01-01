Губернатор вручил в Калуге государственные награды
Церемония состоялась в преддверии Дня защитника Отечества.
Как заявил губернатор Владислав Шапша, главные герои - участники специальной военной операции, военнослужащие частей ПВО и ветераны СВО.
Среди награжденных также оказались поисковики и волонтеры.
- Всех этих людей объединяет главное – любовь к Родине, ответственность за будущее страны, - заявил Шапша. - Спасибо вам, друзья, за мужество и самоотверженность.
