Калужская область вошла в ТОП-10 по доле покупок в интернете
Результаты исследования в четверг, 19 февраля, опубликовало издание РБК.
Доля интернет-торговли в общем объеме розничных продаж в Калужской области в 2025 году составила 26,9%. Калужане потратили на онлайн-покупки 91,9 миллиарда рублей.
Среди российских регионов это четвертый показатель.
Больше доля покупок в интернете только в Чукотском автономном округе, Карачаево-Черкессии и в Мурманской области.
