Калужская область вошла в ТОП-10 по доле покупок в интернете

Дмитрий Ивьев
19.02, 15:54
Результаты исследования в четверг, 19 февраля, опубликовало издание РБК.

Доля интернет-торговли в общем объеме розничных продаж в Калужской области в 2025 году составила 26,9%. Калужане потратили на онлайн-покупки 91,9 миллиарда рублей.

Среди российских регионов это четвертый показатель.

Больше доля покупок в интернете только в Чукотском автономном округе, Карачаево-Черкессии и в Мурманской области.

