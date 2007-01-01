Калужская область остаётся в лидерах по доступности госуслуг онлайн

Калужская область продолжает показывать высокие результаты в цифровизации госуправления. По итогам 2025 года жители и бизнес региона получили более 2,4 миллиона услуг в электронном виде. Это говорит о том, что люди всё чаще выбирают онлайн-формат и доверяют цифровым сервисам, сообщили 19 февраля в правительстве.

На портале Госуслуг для калужан сейчас доступно 88 самых популярных сервисов. Через них можно подать заявление в ЗАГС, оформить социальные выплаты, записаться к врачу или зарегистрировать бизнес.

Уровень удовлетворённости услугами в Калужской области стабильно выше, чем в среднем по России.

Развитие цифровых сервисов идёт в рамках национальной программы «Экономика данных и цифровая трансформация государства».