Калужская область остаётся в лидерах по доступности госуслуг онлайн
Общество

Калужская область остаётся в лидерах по доступности госуслуг онлайн

Дмитрий Ивьев
19.02, 11:13
Калужская область продолжает показывать высокие результаты в цифровизации госуправления. По итогам 2025 года жители и бизнес региона получили более 2,4 миллиона услуг в электронном виде. Это говорит о том, что люди всё чаще выбирают онлайн-формат и доверяют цифровым сервисам, сообщили 19 февраля в правительстве.

На портале Госуслуг для калужан сейчас доступно 88 самых популярных сервисов. Через них можно подать заявление в ЗАГС, оформить социальные выплаты, записаться к врачу или зарегистрировать бизнес.

Уровень удовлетворённости услугами в Калужской области стабильно выше, чем в среднем по России.

Развитие цифровых сервисов идёт в рамках национальной программы «Экономика данных и цифровая трансформация государства».

