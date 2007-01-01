Калужская область вошла в десятку самых экологичных регионов России

Регион занял девятое место в общероссийском экологическом рейтинге. Среди регионов Центрального федерального округа область уступила только одному субъекту. Об итогах рассказала заместитель губернатора Валентина Авдеева на коллегии регионального Минприроды.

Успехи региона заметны по разным направлениям. Калужане активно участвовали в акции «Вода России», а в рамках проектов «Сад памяти» и «Сохраним лес» в области посадили более 278 тысяч деревьев. При этом план по восстановлению лесов выполнили полностью — на 100%.

За чистотой воздуха в регионе следят 20 автоматических станций, которые передают данные в реальном времени. А экологическому воспитанию уделяют внимание с раннего возраста: в 32 школьных лесничествах занимаются почти 900 ребят.

В 2026 году в области продолжат работу по нескольким направлениям: будут сохранять и восстанавливать леса, развивать систему экологического мониторинга, усиливать противопожарную защиту и рассказывать людям о важности бережного отношения к природе.