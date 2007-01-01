Жители села Калужской области не могут отвезти детей в детсад из-за снега

Об этом в четверг, 19 января, сообщила жительница Калужской области в комментарии под постом губернатора в мессенджере «Телеграм».

По её словам, жители деревень Верхнее и Нижнее Косьмово и села Ахлебинино обеспокоены отсутствием очистки дорог от снега.

— Сказали, что тракторист заболел и никто дороги чистить не будет. А к слову сегодня с Верхнего Косьмово до Ахлебинино (везли детей в сад) уже еле-еле доехали. С таким снегопадом боюсь, что после сада уже можно не попасть домой, - написала женщина. В

Администрации Перемышльского района прокомментировали ситуацию:

— Указанный участок дороги расчистят в течение трех дней. По возможности постараемся раньше. При расчистке действует следующий приоритет: сначала расчищают дороги к школам, больницам и остановкам школьных автобусов, а потом остальные.