Стань частью команды Калужского хлебокомбината

Калужский хлебокомбинат является одним из крупнейших предприятий Калужской области по выпуску хлебобулочных изделий.

Мы обладаем колоссальными производственными мощностями, которые позволяют нам обеспечивать хлебом

и хлебобулочными изделиями практически всю Калужскую область. Быть нашим сотрудником: значит, работать на предприятии, которое является гарантом качества и защиты потребителя.

Если вы энергичны, настроены на результат и хотите найти стабильное место работы с достойной оплатой, мы ждем вас.

ЗАО «Хлебокомбинат» Калуга приглашает на вакансии

Рабочий (производство) — от 62 000 до 80 000 руб.

Продавец — от 40 000 руб.

Слесарь-электрик по обслуживанию оборудования — от 90 000 руб. на руки

Слесарь по ремонту оборудования — от 80 000 руб. на руки

Водитель категории В — от 100 000 до 140 000 руб.

Грузчики — от 65 000 руб. на руки

Комплектовщик — от 70 000 руб.

Пекарь — от 70 000 руб.

Кладовщик-холодильщик — от 70 000 руб. на руки

Упаковщик — от 60 000 до 80 000 руб.

Мастер смены — от 100 000 руб.

Рабочий (производство пирожков и слоек) — 65 000 руб на руки

Водитель с личным авто — от 6 000 руб. за смену

Почему стоит выбрать нас

Высокая зарплата.

Мы ценим труд наших сотрудников и готовы конкурировать на рынке труда.

Полный соцпакет. Официальное трудоустройство, оплата больничных, отпусков и другие гарантии.

Надежность.

Одно из крупнейших предприятий области — это гарантия стабильности даже в сложные времена.

Станьте частью истории калужского хлебопечения!

По вопросам трудоустройства обращаться в отдел кадров ЗАО «Хлебокомбинат»

г. Калуга, ул. К. Либкнехта, 25 (пн-пт — с 8:00 до 17:00)

+7 (4842) 55-50-37, 8-910-590-10-07, 8-910-046-00-33