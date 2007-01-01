Стань частью команды Калужского хлебокомбината
Калужский хлебокомбинат является одним из крупнейших предприятий Калужской области по выпуску хлебобулочных изделий.
Мы обладаем колоссальными производственными мощностями, которые позволяют нам обеспечивать хлебом
и хлебобулочными изделиями практически всю Калужскую область. Быть нашим сотрудником: значит, работать на предприятии, которое является гарантом качества и защиты потребителя.
Если вы энергичны, настроены на результат и хотите найти стабильное место работы с достойной оплатой, мы ждем вас.
ЗАО «Хлебокомбинат» Калуга приглашает на вакансии
- Рабочий (производство) — от 62 000 до 80 000 руб.
- Продавец — от 40 000 руб.
- Слесарь-электрик по обслуживанию оборудования — от 90 000 руб. на руки
- Слесарь по ремонту оборудования — от 80 000 руб. на руки
- Водитель категории В — от 100 000 до 140 000 руб.
- Грузчики — от 65 000 руб. на руки
- Комплектовщик — от 70 000 руб.
- Пекарь — от 70 000 руб.
- Кладовщик-холодильщик — от 70 000 руб. на руки
- Упаковщик — от 60 000 до 80 000 руб.
- Мастер смены — от 100 000 руб.
- Рабочий (производство пирожков и слоек) — 65 000 руб на руки
- Водитель с личным авто — от 6 000 руб. за смену
Почему стоит выбрать нас
- Высокая зарплата.
- Мы ценим труд наших сотрудников и готовы конкурировать на рынке труда.
- Полный соцпакет. Официальное трудоустройство, оплата больничных, отпусков и другие гарантии.
- Надежность.
- Одно из крупнейших предприятий области — это гарантия стабильности даже в сложные времена.
Станьте частью истории калужского хлебопечения!
По вопросам трудоустройства обращаться в отдел кадров ЗАО «Хлебокомбинат»
г. Калуга, ул. К. Либкнехта, 25 (пн-пт — с 8:00 до 17:00)
+7 (4842) 55-50-37, 8-910-590-10-07, 8-910-046-00-33
