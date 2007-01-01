Калужская область вошла в топ-20 рейтинга качества жизни Агентства стратегических инициатив

Калужская область вошла в топ-20 регионов России по качеству жизни. Об этом сообщил губернатор Владислав Шапша после заседания Наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив.

Регионы оценивали по 12 направлениям: образование, здравоохранение, работа, жильё, транспорт, безопасность и другим важным сферам. При этом учитывали не только статистику, но и мнения самих жителей — их опрашивали, чтобы понять, насколько комфортно им живётся.

За год Калужская область улучшила свои позиции на четыре строчки и теперь занимает 14-е место в рейтинге.

Шапша поблагодарил главу АСИ Светлану Чупшеву за поддержку и внимание к региону. Губернатор подчеркнул: рейтинги для него — не самоцель, а своего рода барометр. Они помогают увидеть, где работа даёт результат, а где нужно приложить больше усилий.