Новость дня Общество

Автомобильный завод АГР Холдинга в Калуге

19.02, 14:32
0 423
НАШИ ВАКАНСИИ:

ОПЕРАТОРЫ ПРОИЗВОДСТВА

КОНТРОЛЕРЫ КАЧЕСТВА

АВТОМЕХАНИКИ

АВТОЭЛЕКТРИКИ

ВОДИТЕЛИ АВТОПОГРУЗЧИКА

МЕХАНИКИ НА ПРОИЗВОДСТВО

ЭЛЕКТРИКИ НА ПРОИЗВОДСТВО

МАЛЯРЫ

  • Официальное трудоустройство в штат компании
  • Доставка корпоративным транспортом
  • Питание
  • Спецодежда
  • ДМС
  • Скидки на автомобили
  • Подарки к праздникам
  • Спецодежда

ОТДЕЛ ПОДБОРА ПЕРСОНАЛА:

9 (4842) 77-47-47, 8 (920) 099-11-11

Реклама. ООО «АГК». ИНН 4000013977 erid: 2Vfnxxtw14M
Новости компаний
