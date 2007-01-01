Автомобильный завод АГР Холдинга в Калуге
НАШИ ВАКАНСИИ:
ОПЕРАТОРЫ ПРОИЗВОДСТВА
КОНТРОЛЕРЫ КАЧЕСТВА
АВТОМЕХАНИКИ
АВТОЭЛЕКТРИКИ
ВОДИТЕЛИ АВТОПОГРУЗЧИКА
МЕХАНИКИ НА ПРОИЗВОДСТВО
ЭЛЕКТРИКИ НА ПРОИЗВОДСТВО
МАЛЯРЫ
- Официальное трудоустройство в штат компании
- Доставка корпоративным транспортом
- Питание
- Спецодежда
- ДМС
- Скидки на автомобили
- Подарки к праздникам
- Спецодежда
ОТДЕЛ ПОДБОРА ПЕРСОНАЛА:
9 (4842) 77-47-47, 8 (920) 099-11-11
Реклама. ООО «АГК». ИНН 4000013977 erid: 2Vfnxxtw14M
Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим! Выделите её и нажмите сюда!
Комментарии отключены.
Данная информация размещается исключительно для ознакомления.