Cекрет безупречной улыбки

Семейная стоматология Дентал ЭХЦ в Калуге — это структурная единица многопрофильного медицинского центра, специалисты которого используют в лечении цифровые технологии, современные методики, материалы и имплант–системы от ведущих мировых брендов.

• Диагностика. Конусно-​лучевую томографию челюсти, ортопантограмму вы можете сделать сразу в день обращения, не затягивая с составлением плана лечения.

• Профессиональная гигиена. Проводится на оригинальном швейцарском аппарате, созданном для решения всех задач профессиональной чистки здоровых зубов, пломбированных, установленных имплантатов, виниров, коронок, мостов, брекет-​систем.

• Терапия (лечение зубов) любой сложности. Проводится с использованием дентального микроскопа, который позволяет увидеть незначительные дефекты зубов и десен, выявить патологические состояния, которые невозможно заметить при визуальном осмотре и на рентгеновских снимках.

• Лечение зубов в условиях наркоза или поверхностной седации (под закисью азота) детям и взрослым.

В Дентал ЭХЦ оптимальный вид наркоза подбирает опытный врач-​анестезиолог, который наблюдает за состоянием пациента в процессе всего лечения. Современное анестезиологическое оборудование позволяет полностью контролировать состояние пациента во время наркоза и прогнозировать его, что значительно снижает любые риски. А современные препараты, используемые в семейной стоматологии Дентал ЭХЦ, имеют минимум побочных эффектов и хорошо переносятся как взрослыми, так и детьми.

• Ортодонтия. Большой выбор ортодонтических конструкций для детей и взрослых, которые подбираются индивидуально для исправления прикуса и других патологий, что позволяет добиться высокой результативности лечения.

• Имплантация и ортопедия. Используются инновационные методы оперативного лечения и восстановления зубного ряда. В том числе одномоментная имплантация, имплантация по запатентованной системе «All-on-4» и «All-on‑6». Выгодные предложения «под ключ» с фиксированной ценой.

• Собственная зуботехническая лаборатория. Дает возможность оперативно и качественно выполнять любые работы по протезированию зубов вне зависимости от уровня сложности этих работ. Кроме того, позволяет на каждом этапе скорректировать ортопедическую конструкцию, ее форму или внешний вид.

Семейная стоматология «Дентал ЭХЦ» — ​это структурная единица Эндохирургического Центра, что является еще одним преимуществом, так как позволяет комплексно подойти к решению стоматологических проблем, получив при необходимости консультацию профильных специалистов.

