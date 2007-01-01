Стоматологическая клиника "Эль-Дента+". Честная стоматология для всей семьи!

Обнинск
Мы не оказываем услуги, мы заботимся о здоровье каждого пациента. Именно поэтому нам доверяют и приходят семьями, даже если уже давно живут в другом городе или даже в другой стране.

Профессионализм и постоянное развитие всей команды, высокоточная диагностика и ультрасовременное оборудование, качественные европейские материалы — «три кита», на которых наши клиника процветает уже 10 год.

Почему к нам возвращаются?

Внимание и забота

Мало просто вылечить, важно тепло принять каждого пациента, будь то ребенок или пожилой человек. Наша задача — создать комфортные и приятные условия во время всего посещения клиники, окружая пациента вниманием и заботой.

Комплексное лечение

Каждый специалист нашей клиники — профессионал, которому можно доверить даже сложный случай. Для нас нет неразрешимых задач! Мы работаем всей командой на общий результат! Ваше здоровье — наш приоритет!

  • терапевтическое лечение на высокоточном оборудовании: микроскоп и бинокуляры;
  • ортопедическое лечение — все виды протезирования;
  • хирургическое лечение: от сложных операций и удаления зубов до имплантации (одномоментная, имплантация по системам «All-on-4», «All-on-6» с предварительным 3D-модерированием);
  • профессиональная гигиена и отбеливание зубов.

Тысячи благодарных пациентов по всему миру.

Если вам откликаются наши ценности, то нам точно по пути! Подарите себе лечение, окруженное заботой!

«Эль-Дента+» — позволь себе сиять: снаружи и внутри!

ул.­ Генерала Попова, 11/1, ул. Академика Королева, 19

+7 (4842)54–95–34, +7 (4842)54–70–70

www.el-denta.ru

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.

Реклама. ООО «ЭЛЬ-ДЕНТА ПЛЮС». ИНН 4027101194 erid: 2Vfnxxo24Nm
Новости компаний
