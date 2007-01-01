В Калуге демонтируют старую площадку для собак

В четверг, 19 февраля, в редакцию обратилась читательница с вопросом о площадке для собак на Яченском водохранилище. По её словам, сейчас там всё разрушено.

— Вчера, 18 февраля, мы хотели погулять там с собакой. И увидели (сверху от музея Космонавтики), что всё это разрушено, забор сломан, техника там всё разворотила, копают ямы экскаваторы. Естественно мы спускаться на площадку не стали. Как это понимать? Ведь на благоустройство потрачены большие деньги! - написала горожанка.

Управление капитального строительства города Калуги прокомментировало ситуацию:

— Это старая недействующая площадка, подлежащая демонтажу. Управление капительного строительства бесплатно её демонтирует. В 2025 году рядом была построена новая площадка.