Обнинск
-7...-6 °С
В Калуге сугробы за ночь выросли на 8 сантиметров
Новость дня Общество

В Калуге сугробы за ночь выросли на 9 сантиметров

Дмитрий Ивьев
19.02, 10:23
0 406
Теперь их высота составляет 64 сантиметра. Такие данные по состоянию на 9 утра четверга, 19 февраля, зафиксированы на метеостанции.

- В Малоярославце высота сугробов прибавилась на 11 см и составила 70 см, - рассказала известный калужский метеоролог Татьяна Инкина. - В Спас-Деменске высота снежного покрова составляет 47 см, выросла на 6 см, в Жиздре – 43 см с прибавкой 9 см. Снег будет продолжаться и накатывать зарядами. Интенсивность снега снизится во второй половине дня. Есть и хорошие новости. Ледниковый период закончился. Пришло время устойчивого повышения температуры воздуха.

Она пояснила, что Центральную Россию в очередной раз накрыл активный циклон.

- Осадки в зоне его влияния распределяются причудливо и очень неравномерно, - рассказала Инкина. - След от самых сильных снегопадов выглядит в виде тонкой, длинной полоски с неровными, волокнистыми краями. И на нашей территории наблюдаются далеко не самые сильные снега. Дело в том, что циклон движется по воздушному потоку с юго-запада на северо-восток, но его тормозит и отталкивает в противоположном направлении всей своей мощью азиатский антициклон. Поэтому линия снежного атмосферного фронта расщепляется и рвется.

