В Калужской области мать пятерых детей осудят за неуплату алиментов

В четверг, 19 февраля, прокуратура Юхновского района сообщила об утверждении обвинительного акта и направлении в суд уголовного дела в отношении 37-летней местной жительницы.

По данным ведомства, она обвиняется в неуплате алиментов на содержание своих пятерых несовершеннолетних детей.

— Женщина по решению суда была обязана выплачивать алименты в пользу своих пятерых детей 2, 6, 11, 15 и 17 лет. В июле 2025 года её привлекли к административной ответственности за невыполнение обязательств. С июля по ноябрь 2025 года она снова не выплачивала денег на содержание детей и накопила долг свыше 90 тысяч рублей, - уточнили в прокуратуре.

Ей грозит наказание на срок до одного года.