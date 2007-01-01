В Калуге показали «Дороги памяти»

Студенты калужского филиала МСХА имени К.А. Тимирязева ко Дню защитника Отечества подготовили военно-театрализованный спектакль, посвященный летчицам 588-го ночного бомбардировочного полка. В представлении участвовали члены молодёжной палаты при Думе города Калуги. Среди почётных гостей были председатель Думы Юрий Моисеев, руководство академии и сотрудники калужского СОБРа.

588-й авиационный полк был сформирован в октябре 1941 года, он отличался от прочих формирований тем, что был полностью женским: только женщины занимали все должности от механиков и техников до штурманов и пилотов. Лётчицы авиаполка произвели более 23 тысяч боевых вылетов, участвовали в битве за Кавказ, освобождении Крыма, Белоруссии и Польши, вели бои в небе над Германией. За годы войны 23 военнослужащим полка было присвоено звание Героя Советского Союза.

«Студенты подготовили замечательную постановку, они не просто раскрыли тему Великой Отечественной войны, но показали ту роль, которую сыграли наши женщины в этих трагических и героических событиях. К сожалению, участников Великой Отечественной войны осталось с нами очень мало. Но на традициях, заложенных фронтовиками, воспитано уже несколько поколений. Это достойные наследники победителей, которые сейчас вновь сражаются с поднявшим голову нацизмом. Сегодня народ и армия вновь едины, калужане всеми силами помогают участникам специальной военной операции. Победа будет за нами!», – подчеркнул Юрий Моисеев.