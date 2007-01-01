Обнинск
-11...-10 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Общество МЧС предупредило калужан о сильном снегопаде
Новость дня Общество

МЧС предупредило калужан о сильном снегопаде

Дмитрий Ивьев
18.02, 16:54
1 1023
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

Он начнётся уже в ночь на четверг, 19 февраля, сообщили в министерстве.

Осадки возможны в период до 21:00 19 февраля.

Местами дороги может замести, а на асфальте появиться гололедица.

Калужских водителей призвали быть осторожными. При возможности лучше отказаться от поездок на личном транспорте.

На следующей неделе синоптики прогнозируют новые снегопады.

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Новости по тегу
снег
Лента настроения
9 оценили
22%
0%
22%
11%
11%
33%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 1 комментарий
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IndVdnQ1ZjRpK0lRWnM1cFo1SllQMHc9PSIsInZhbHVlIjoiN2RqaGIwYVF5dTl5OHpCTVhYS0wrUjVJeWltZmtCLzg3L0RyNGIrYWhFaE1iNHp3MjYzN1dSTXp3TjNNZ3hSWEFGVTFqR2JVVjZUWlRTQ3ZzaTdvTXFqWjNmVHZCWFA1UldRVHdySFBPNFhGWFpvMTZTbDlGbmhjWnF3ckYwcDEwTGdUbjNOS09FOXpLcEk0ck9CM3FZdCtBOHV0OGRDV0JlT2NIOWd6akcwL01CRVh1MkxEYkwxSWVvcjlVWFU1ZHlzSUJJbHFpdXFUdkVmclE2SG1pUmxHKytTMjZ4QUZHSTJaOHlNbjZPN3I5N1pMM0doQjhiYzNNQXVObFV6RzZkb1dmRFM4UHM5RWdPZkxSRC9FRUI5Rk94NDdUS0dXeUoxbkZEZkFQZFNUbUZZRzhFMWQ0SG5kT0cwVzMveXJhdDVXZTBiVEJHUUJaU0E4UHFrT0ExOTdyMnpyYXNHNG00VFdpZEh5YythajFRZFgyNm9ZS0hvWllSeFVUT0NyV1p2MGhMbVNDaGtISjdMbVczRVZJSERKTUhCY2p3KzBBK3g2UDYxR2N2S2wzSHpsdFgxRUphVTRlWVRZeE1zLyIsIm1hYyI6IjFjYjA5NTE5MWI2YzUxZDNlMzliMDFmNDQxNmI1NmQxM2U1ZGFmMGRjOTljZjU2ZjIyNDhiYmJiNDI0ZWViNjAiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6InlTK0dqcElCdks3MGQrcHJ1MGlZeGc9PSIsInZhbHVlIjoicHc0anIvWDlpZzljOTlpL1c5MER0Nm9MU2J6TThLUUNNNDFoclNOd1E4R2xzZndtaFMyTnJGNUVPZUpGejVkMkJ5RmpEZmFReWhrZERtbTIwcmFHblNrY1ZkSVRFTmNwSVV6R3FZSmh2cDAzakFsMi85cWk5YmtFNVVqcXVYWDV5emRmSWxJSjQ3MmZXb1lkei8zMU9WYy9UVjNETXBtUlJ2MXp5L0hORWVNcXJEd21lVGtBcTY4anNrZ3RRWk13c0l4dDhobUFJRDRNMTV0MUVZSENlQW94QUdQNEtURVhrZ2ZON2o2QXAwdzBoSnBqUjk4UXRNaDZKSS9NZXg0NmM2Y1F1R2FzbGxDZEJYWE1KNWxvK3c0aXF4b2MvZFE5SnI0ZE0ySTF0VW5YNFlEOGxVcGVPSGxaa3JacGIrLzBkWVBrbHBDYUxKQnBEMzNzU2oreWRONDlPSmlpK1NrRWNoUUVxaDVWZ2VSTi9mTEk0Nmk5YlcvakVnYlhzMTVEdlZJZDNQdFdlZzF3U1lZaFpjdG14UGUvMDRyQXBtOGNoQ1dRSHI3RGh5QVN5bEVNRXNEY0x2NldmdDRDS0xZQTNwbzUxYlF1NldPOWF6WlhUWlJkOUl3czNoTTAwSy8zNmZkOTBGTDhCdUZpQ0FUU0N3dEpSSGNaQmp1NWF0T2d4MFV2aFJqdG5XRzNyTVBXcUZEVGovMVdMT244Y01ueWNRc0xNSUltVFRQU3B3dldYUEE5emxkWk16Tlc0bStXalY0eU56REtTNldmak1WM1ZQQlozWkFRaHpHMUt5V3RDYUk1RTlLM0NiaVVsNm1hQ3IrKzAyR1NkMVE0UVZ1LyIsIm1hYyI6IjI5YjM5OGZkZTM0MGY3ODBhNzY1N2RiYTk2YWM5MjQ4Y2Q4YzlhZjQ0MTk4YjYyOGY3YmI0OWViNGYxN2NjOTkiLCJ0YWciOiIifQ==
18+