МЧС предупредило калужан о сильном снегопаде
Он начнётся уже в ночь на четверг, 19 февраля, сообщили в министерстве.
Осадки возможны в период до 21:00 19 февраля.
Местами дороги может замести, а на асфальте появиться гололедица.
Калужских водителей призвали быть осторожными. При возможности лучше отказаться от поездок на личном транспорте.
На следующей неделе синоптики прогнозируют новые снегопады.
Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим! Выделите её и нажмите сюда!
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь