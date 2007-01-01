В Калужской области чиновник заплатит штраф за срыв ответа гражданину
В среду, 18 февраля, прокуратура Дзержинского района сообщила о привлечении к административной ответственности должностного лица за нарушения порядка рассмотрения обращения гражданина.
По данным ведомства, в администрацию сельского поселения поступило обращение гражданина по вопросу нарушения законодательства о безопасности дорожного движения. Ответ заявителю направили с нарушением установленного срока.
Прокуратура района возбудила дело об административном правонарушении в отношении главы администрации сельского поселения.
Ему назначили штраф в размере пяти тысяч рублей.
