В Калужской области чиновник заплатит штраф за срыв ответа гражданину
Общество

В Калужской области чиновник заплатит штраф за срыв ответа гражданину

Евгения Родионова
18.02, 17:34
0
В среду, 18 февраля, прокуратура Дзержинского района сообщила о привлечении к административной ответственности должностного лица за нарушения порядка рассмотрения обращения гражданина.

По данным ведомства, в администрацию сельского поселения поступило обращение гражданина по вопросу нарушения законодательства о безопасности дорожного движения. Ответ заявителю направили с нарушением установленного срока.

Прокуратура района возбудила дело об административном правонарушении в отношении главы администрации сельского поселения.

Ему назначили штраф в размере пяти тысяч рублей.

