Общество

В Калужской области построят новые бассейны и спортивные центры

Дмитрий Ивьев
18.02, 15:38
Губернатор Калужской области Владислав Шапша рассказал о больших спортивных планах региона. В ближайшем будущем в Козельске и Юхнове появятся бассейны, в Калуге и Обнинске откроются фиджитал-центры, а также будет построен крытый футбольный манеж.

На коллегии регионального министерства спорта 18 февраля подвели итоги: сегодня более 60% жителей области регулярно занимаются физкультурой. Для этого в регионе работает свыше 2300 спортивных объектов. Только в 2025 году открыли вторую ледовую арену в обнинском «Олимпе», в калужском сквере Волкова появились баскетбольные площадки и теннисный корт, а в шести районах обустроили центры тестирования ГТО.

Всё больше людей участвуют в массовых забегах — Калужском космическом марафоне, Обнинском атомном марафоне, «Кроссе нации» и «Лыжне России». Отдельное внимание уделяют ветеранам специальной военной операции: для них создают комфортные условия для занятий спортом.

Кадровый вопрос тоже в приоритете: сейчас по целевому набору учатся 47 будущих специалистов, а по программе «Земский тренер» в регион уже приехали три человека, в этом году ждут ещё восемь.

Главная цель, по словам Шапши, — выполнять обещания: заниматься с детьми, не забывать о старшем поколении и делать спорт доступным. Больше забегов, фестивалей, дворовых турниров и семейных стартов — всё это должно быть рядом с домом, в шаговой доступности.

