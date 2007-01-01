Обнинск
Счастье быть родителями

18.02, 16:00
Что лежит в основе счастья быть родителями? В случае клиники «Центр ЭКО» — современные репродуктивные технологии.

Почти 10 лет клиника на Плеханова помогает калужанам преодолеть бесплодие и зачать долгожданного ребенка.

Медицинский центр входит в состав сети «Центр ЭКО», насчитывающей уже ни много ни мало 34 одноименные клиники в регионах России. Все учреждения сети оборудованы по единым стандартам, а эмбриологическая лаборатория позволяет проводить сложные микро­манипуляции.

Обратиться в «Центр ЭКО» за медицинской помощью может любая пара или одинокая женщина.  Всегда возникает вопрос: через сколько месяцев/лет отсутствия беременности пора записываться к репродуктологу? Увы, в сознании россиян процедура ЭКО и врач-репродуктолог – некая крайняя мера, к которой можно прибегнуть спустя много лет хождений по врачам. Это далеко не так: обратиться к врачу следует, если беременность не наступила спустя 12 месяцев активного планирования ребенка. Если женщина старше 35 лет – 6 месяцев.

Также часто делают ошибку, ставя знак равенства между репродуктологом и ЭКО. Задача этого врача – добиться наступления беременности и рождения ребенка. А наступила ли беременность после правильно назначенной консервативной терапии, инсеминации или ЭКО, уже не имеет большого значения. Еще один профиль клиники ЭКО – невынашивание беременности. Два и более самопроизвольных прерывания, остановки развития плода – это тоже повод незамедлительно обратиться к профильному врачу, чтобы найти и скорректировать причину.

Клиника «Центр ЭКО» предлагает своим пациентам:

  • бесплатную первичную консультацию врача-репродуктолога
  • бесплатную репродуктивную диспансеризацию по ОМС для женщин по вторникам (прием и анализы)
  • все виды программ ЭКО, ИКСИ
  • диагностику и лечение бесплодия
  • неинвазивные пренатальные тесты для будущих мам и др. генетические исследования
  • спермограммы, ДНК-фрагментация спермы
  • криоконсервацию и хранение генетического материала, в т.ч. «отсроченное материнство»
  • программы донорства яйцеклеток и спермы.

Г. Калуга, ул. Плеханова, д. 41.

Телефоны для записи (круглосуточно): 8 (4842) 20-70-37, 8 (800) 500-76-28 (звонок по России бесплатный).

Сайт: ivf-clinica.ru

