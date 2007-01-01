Обнинск
MiXX занял первое место в рейтинге мультиподписок по наполнению контентом – Frank RG

18.02, 15:48
Источник фото: автор Pheelings media/Shutterstock
T2, российский оператор мобильной связи, укрепил позиции на рынке мультиподписок: MiXX стал лучшим по наполнению контентом — таков вывод аналитической компании Frank RG. Высокая оценка стала результатом стратегии компании предлагать лучший оффер в каждой категории сервисов и постоянно актуализировать наполнение под запрос клиента. Индекс лояльности NPS мультиподписки MiXX превышает 55% — это наивысший показатель среди всех коммерческих продуктов Т2.

Эксперты Frank RG учитывали наполненность мультиподписок развлекательными сервисами и контентом. В итоге аналитики присудили подписке MiXX (версия М) первое место в рейтинге оценки сервисов с контентом. При анализе онлайн-кинотеатров эксперты проверяли наличие в подписке самых популярных фильмов и сериалов по рейтингу фильмов «Кинопоиска» и индексу «Кинопоиск Pro». В оценке онлайн-библиотек учитывали количество книг из Всероссийского книжного рейтинга. Кроме того, аналитики измерили удовлетворенность клиентов конкретными сервисами. Они проанализировали ответы респондентов онлайн-опроса и оценили, насколько пользователи довольны музыкальными сервисами, доступными в MiXX. В итоговую оценку вошли сервисы из базового предложения подписки и дополнительные опции, доступные для покупки со скидкой или кешбэком.

Высокая оценка наполнения контентом подтверждает успешную реализацию миссии мультиподписки MiXX: предлагать лучший оффер в каждой категории. Такая стратегия принесла подписке максимальный индекс лояльности NPS в продуктовом портфеле Т2 — более 55%. Мультиподписка доступна не только клиентам Т2, но любым пользователям: за два года число неабонентов выросло в 5 раз.

На данный момент MiXX включает три крупнейших онлайн-кинотеатра, сервисы электронных и аудиокниг, музыкальные платформы, а также возможности получать выгоду с покупок, доставок и других востребованных у клиентов услуг. Преимуществом продукта является механика конструктора. Пользователь может самостоятельно выбрать сервисы, которые соответствуют его интересам и образу жизни.

По данным экспертов Frank RG, сегодня мультисервисными подписками пользуется 62 миллиона уникальных клиентов, которым принадлежит около 117 миллионов аккаунтов. Ядро аудитории составляют городские жители в возрасте до 44 лет. Доля платящих за сервисы за год выросла на 7 п. п. и составила 66%.

Андрей Борзов, директор по продукту и клиентскому опыту T2:

«Мы действительно сделали наполненность подписки и актуальность сервисов своим стратегическим приоритетом. Мы постоянно пересобираем список партнеров, «чистим» наполнение продукта и предлагаем клиентам только самое полезное и интересное. Рейтинг Frank RG фиксирует результат этого подхода: MiXX дает наиболее насыщенный и качественный оффер на рынке. Благодаря отбору лучших предложений в каждой категории у подписки самый высокий NPS в компании и все большая востребованность среди неабонентов. На 2026 год у нас большие планы по расширению состава подписки, запуска новых версий и выхода на новые рынки».

Денис Маликов, директор макрорегиона «Центр» T2:

«Жители девяти регионов вокруг Москвы активно пользуются подпиской MiXX. Наибольшая доля пользователей приходится на Калужскую область — местные абоненты традиционно предпочитают технологичные решения. На втором месте рейтинга Рязанская область, где у людей в топе выгодные предложения. А ″бронзу″ разделили Ярославская и Костромская области: в этих регионах высоко ценят инновации. Примечательно, что 36% клиентов T2 в макрорегионе оплачивают MiXX сразу на год, чтобы нужные сервисы всегда были под рукой».

Реклама. ООО «Т2 Мобайл». erid: 2VfnxvrcnSV
