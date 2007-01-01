ГЕРОФАРМ: МЫ СОЗДАЕМ ЗДОРОВОЕ БУДУЩЕЕ
ГЕРОФАРМ – биотехнологическая компания, которая выводит Россию в лидеры по продолжительности активной жизни.
Области специализации ГЕРОФАРМ: неврология, эндокринология, офтальмология, гинекология, урология.
Сегодня ГЕРОФАРМ является одним и лидеров на российском рынке препаратов для борьбы с лишним весом.
Ежегодно сотрудники ГЕРОФАРМ участвуют в спортивных забегах, культурных экскурсиях и волонтерских акциях. В компании разворачивается проект «Мышление долголетия»: в рамках проекта уделяется большое внимание правильному питанию, спортивным инициативам и поддержке активного образа жизни.
ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ НА ЗАВОД ГЕРОФАРМ В ОБОЛЕНСКЕ
Инженер-микробиолог
Высшее образование, специальность: микробиолог, биотехнолог, биолог. Проведение контроля микробиологической чистоты и стерильности сырья, полупродуктов, первичной упаковки, воды и ГЛФ. Проведение контроля бактериальных эндотоксинов в воде, чистом паре, сырье, субстанциях и ГЛФ.
Инженер по качеству
Высшее образование. Специальность: микробиолог, биотехнолог, биолог. Требуемые знания: микробиологический контроль питательных сред, сырья, ГЛФ. Проведение валидационных работ.
Технолог (Отдел трансфера и новых технологий)
Высшее химическое, фармацевтическое, химико-технологическое, биологическое или среднее-специальное образование и опыт работы в аналогичной должности не менее 1 года. Готовность к командировкам.
Инженер-электронщик
Профильное высшее образование. Опыт работы с контроллерами Siemens. Желателен опыт администрирования сетевой инфраструктуры.
Электромеханик-наладчик 1-й категории
Образование: среднее профессиональное, высшее. Наличие 3-й группы по электробезопасности. Опыт работы на производстве не менее трех лет.
Инженер-химик
Высшее образование. Проведение входного, межоперационного, промежуточного и выпускающего контроля готовых лекарственных форм, а также сырья и субстанций. Желаемая специальность: инженер-химик, химик-технолог.
Инженер по водоподготовке
Уровень образования: высшее техническое (инженер/технолог). Обеспечение эффективной эксплуатации, техническое обслуживание и ППР оборудования водоподготовки. Контроль и анализ технологических параметров для своевременного выявления и устранения причин снижения производительности.
МЫ ПРЕДЛАГАЕМ
- Премии по результатам работы
- Добровольное медицинское страхование после испытательного срока
- Корпоративная развозка
- Комплексное горячее питание
- Компенсация занятий спортом
- Участие в спортивных соревнования и экскурсиях
- Страхование от несчастных случаев
- Возможность предоставления брони (для военнообязанных)
- Частичная компенсация жилья иногородним кандидатам
Завод ГЕРОФАРМ
Московская обл., г.о. Серпухов, п. Оболенск, тер. Квартал А, к. 82, стр. 4
Отдел персонала: +7 (967) 085-68-96
