ГЕРОФАРМ: МЫ СОЗДАЕМ ЗДОРОВОЕ БУДУЩЕЕ
Общество

ГЕРОФАРМ: МЫ СОЗДАЕМ ЗДОРОВОЕ БУДУЩЕЕ

18.02, 16:09
0 490
ГЕРОФАРМ – биотехнологическая компания, которая выводит Россию в лидеры по продолжительности активной жизни. 

Области специализации ГЕРОФАРМ: неврология, эндокринология, офтальмология, гинекология, урология.

Сегодня ГЕРОФАРМ является одним и лидеров на российском рынке препаратов для борьбы с лишним весом.

Ежегодно сотрудники ГЕРОФАРМ участвуют в спортивных забегах, культурных экскурсиях и волонтерских акциях. В компании разворачивается проект «Мышление долголетия»: в рамках проекта уделяется большое внимание правильному питанию, спортивным инициативам и поддержке активного образа жизни.

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ НА ЗАВОД ГЕРОФАРМ В ОБОЛЕНСКЕ

Инженер-микробиолог

Высшее образование, специальность: микробиолог, биотехнолог, биолог. Проведение контроля микробиологической чистоты и стерильности сырья, полупродуктов, первичной упаковки, воды и ГЛФ. Проведение контроля бактериальных эндотоксинов в воде, чистом паре, сырье, субстанциях и ГЛФ. 

Инженер по качеству

Высшее образование. Специальность: микробиолог, биотехнолог, биолог. Требуемые знания: микробиологический контроль питательных сред, сырья, ГЛФ. Проведение валидационных работ. 

Технолог (Отдел трансфера и новых технологий)

Высшее химическое, фармацевтическое, химико-технологическое, биологическое или среднее-специальное образование и опыт работы в аналогичной должности не менее 1 года. Готовность к командировкам.

Инженер-электронщик

Профильное высшее образование. Опыт работы с контроллерами Siemens. Желателен опыт администрирования сетевой инфраструктуры.

Электромеханик-наладчик 1-й категории

Образование: среднее профессиональное, высшее. Наличие 3-й группы по электробезопасности. Опыт работы на производстве не менее трех лет.

Инженер-химик

Высшее образование. Проведение входного, межоперационного, промежуточного и выпускающего контроля готовых лекарственных форм, а также сырья и субстанций. Желаемая специальность: инженер-химик, химик-технолог.

Инженер по водоподготовке

Уровень образования: высшее техническое (инженер/технолог). Обеспечение эффективной эксплуатации, техническое обслуживание и ППР оборудования водоподготовки. Контроль и анализ технологических параметров для своевременного выявления и устранения причин снижения производительности.

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ

  • Премии по результатам работы
  • Добровольное медицинское страхование после испытательного срока
  • Корпоративная развозка
  • Комплексное горячее питание
  • Компенсация занятий спортом
  • Участие в спортивных соревнования и экскурсиях
  • Страхование от несчастных случаев
  • Возможность предоставления брони (для военнообязанных)
  • Частичная компенсация жилья иногородним кандидатам

 

Завод ГЕРОФАРМ

Московская обл., г.о. Серпухов, п. Оболенск, тер. Квартал А, к. 82, стр. 4

Отдел персонала: +7 (967) 085-68-96 

Career@geropharm.com

 

 

Реклама. Информация на момент публикации. geropharm.ru erid: 2VfnxvJ3QcR
Данная информация размещается исключительно для ознакомления.

