МЕДИКПРО: деликатные проблемы без лишних тревог

В Калуге есть место, куда можно прийти с проблемами, о которых не говорят вслух, и почувствовать: вы в надежных руках.

Ставка здесь сделана на двух важных направлениях — ​проктологии и эндокринологии, потому что это две сферы, от которых напрямую зависит самочувствие, настроение и качество жизни. Кроме того, можно пройти УЗИ на аппарате экспертного класса, сдать анализы, сделать ЭКГ. Никаких бесконечных перемещений по городу с направлениями в руках.

Кабинет проктолога — ​это место, где особенно важны такт и профессионализм. В МЕДИКПРО прием ведет хирург-­проктолог Тимур Шабанов, врач с 20-летним опытом, который умеет расположить к себе с первых минут. Геморрой, трещины, любой дискомфорт в кишечнике — ​все это решаемо, главное — ​не затягивать. Здесь с пониманием относятся к страху перед осмотром и сделают все, чтобы его не было. Диагностика проходит комфортно: пациент лежит в удобной позе в одноразовом белье, а изображение выводится на экран. Тимур Акифович спокойно и по-­доброму объясняет, что происходит. Если проблема требует вмешательства, используются щадящие методики. При определенных стадиях геморроя применяются лазерные технологии (HAL-RAR) на австрийском оборудовании. Операция длится 30–40 минут, а вернуться к привычной жизни можно уже через неделю.

Когда устаешь без причины, вес повышается, а настроение скачет, ​часто виноваты гормоны. Эндокринолог почти с 20-летним стажем Наталия Шабанова помогает разобраться с тонким гормональным механизмом. К ней приходят с проблемами щитовидной железы, диабетом, сложностями с весом, бесплодием, потливостью, дефицитом витаминов и т. д. Сразу на приеме Наталия Николаевна сама делает УЗИ. За один визит вы получаете полную картину: диагноз, понимание причин и понятный план лечения.

Помимо узких специалистов, в клинике вас встретит терапевт с 24-летним стажем. Можно обратиться не только с ОРВИ или давлением. Хроническая усталость, бессонница, реакции на коже — ​поможет докопаться до сути. И оформить справку в бассейн здесь тоже можно без очередей.

А если вам нужно УЗИ, ​его сделает на современном аппарате Samsung с 3D/4D‑визуализацией замечательный специалист Дарья Балахнина, которая умеет найти подход даже к беспокойным пациентам.

В МЕДИКПРО реально можно успеть сдать анализы, сделать УЗИ и попасть на прием к нужному специалисту. Все быстро и эффективно, бережно и по-человечески.

г. Калуга, ул. Степана Разина, 7.

8 (4842) 27-72-50

www.medicpro-kaluga.ru

Будние дни: с 8:00 до 19:00. Суббота, воскресенье: с 8:00 до 17:00.

О противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом