МЕДИКПРО: деликатные проблемы без лишних тревог
В Калуге есть место, куда можно прийти с проблемами, о которых не говорят вслух, и почувствовать: вы в надежных руках.
Ставка здесь сделана на двух важных направлениях — проктологии и эндокринологии, потому что это две сферы, от которых напрямую зависит самочувствие, настроение и качество жизни. Кроме того, можно пройти УЗИ на аппарате экспертного класса, сдать анализы, сделать ЭКГ. Никаких бесконечных перемещений по городу с направлениями в руках.
Кабинет проктолога — это место, где особенно важны такт и профессионализм. В МЕДИКПРО прием ведет хирург-проктолог Тимур Шабанов, врач с 20-летним опытом, который умеет расположить к себе с первых минут. Геморрой, трещины, любой дискомфорт в кишечнике — все это решаемо, главное — не затягивать. Здесь с пониманием относятся к страху перед осмотром и сделают все, чтобы его не было. Диагностика проходит комфортно: пациент лежит в удобной позе в одноразовом белье, а изображение выводится на экран. Тимур Акифович спокойно и по-доброму объясняет, что происходит. Если проблема требует вмешательства, используются щадящие методики. При определенных стадиях геморроя применяются лазерные технологии (HAL-RAR) на австрийском оборудовании. Операция длится 30–40 минут, а вернуться к привычной жизни можно уже через неделю.
Когда устаешь без причины, вес повышается, а настроение скачет, часто виноваты гормоны. Эндокринолог почти с 20-летним стажем Наталия Шабанова помогает разобраться с тонким гормональным механизмом. К ней приходят с проблемами щитовидной железы, диабетом, сложностями с весом, бесплодием, потливостью, дефицитом витаминов и т. д. Сразу на приеме Наталия Николаевна сама делает УЗИ. За один визит вы получаете полную картину: диагноз, понимание причин и понятный план лечения.
Помимо узких специалистов, в клинике вас встретит терапевт с 24-летним стажем. Можно обратиться не только с ОРВИ или давлением. Хроническая усталость, бессонница, реакции на коже — поможет докопаться до сути. И оформить справку в бассейн здесь тоже можно без очередей.
А если вам нужно УЗИ, его сделает на современном аппарате Samsung с 3D/4D‑визуализацией замечательный специалист Дарья Балахнина, которая умеет найти подход даже к беспокойным пациентам.
В МЕДИКПРО реально можно успеть сдать анализы, сделать УЗИ и попасть на прием к нужному специалисту. Все быстро и эффективно, бережно и по-человечески.
г. Калуга, ул. Степана Разина, 7.
8 (4842) 27-72-50
Будние дни: с 8:00 до 19:00. Суббота, воскресенье: с 8:00 до 17:00.
О противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом
