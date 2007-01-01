Калужская земля ищет умелые руки, горящие сердца и светлые умы

В Калуге в «Торговом квартале» прошла ярмарка вакансий.

14 февраля торговые павильоны наполнились не только покупателями, но и теми, кто искал работу, сотрудников и новые карьерные горизонты. Ярмарка вакансий, организованная «Агентством «Комсомольская правда — ​Калуга», превратила «Торговый квартал» в открытую деловую площадку, где за один день можно было пройти несколько собеседований, узнать о ведущих предприятиях региона и, возможно, сделать главный шаг к профессиональному будущему. Формат живого общения вновь доказал: иногда одна беседа ценнее сотни онлайн-­откликов.

Карьерный трек

Пространство торгового центра превратилось в живую карту карьерных маршрутов: стойки работодателей, деловые консультации, оживленные диалоги, первые рукопожатия и надежды, которые начинали обретать форму конкретных предложений.

Сегодня рынок труда Калужской области переживает период структурных изменений. По данным региональной статистики, уровень зарегистрированной безработицы в области остается относительно низким — ​около 0,20%, однако кадровый дефицит в промышленности, строительстве, фармацевтике, логистике и агросекторе ощущается остро. Численность безработных, состоящих на учете в службе занятости нашего региона, за 2025 год немного выросла и на 1 января 2026 года насчитывала 1206 человек.

Парадокс современного рынка труда прост: рабочих мест много, но специалиста нужно не просто найти, его необходимо заинтересовать, удержать, показать перспективу. Именно такие задачи решают офлайн-­ярмарки.

Ярмарка вакансий решает эту проблему буквально за один день. Это быстрый кадровый лифт, где работодатель и соискатель встречаются без посредников, формальностей и многоступенчатых переписок.

Найти алмаз

Для калужан событие оказалось не просто деловой выставкой, а настоящей территорией возможностей. Особенно заметной была молодежь — ​студенты и выпускники. Но не меньше пришло опытных специалистов, желающих сменить профессию или найти более стабильную работу.

Главными целями акции стал прямой диалог работодателей и соискателей без посредников, сокращение времени поиска работы, демонстрация реальных условий труда, повышение прозрачности рынка занятости и укрепление кадрового потенциала региона.

Ярмарка стала своего рода «карьерным навигатором»: здесь можно было за один день пройти путь, который в обычной жизни занял бы недели переписки и собеседований.

Строительная компания «Дом Мечты» представила вакансии в сфере индивидуального жилищного строительства. Предприятие специализируется на проектировании и возведении домов «под ключ». Представители компании подчеркивали: сегодня строительная отрасль Калуги активно растет, а спрос на частные дома остается высоким.

Один из старейших производителей региона — ​«Калужский хлебокомбинат» — ​привез на ярмарку целый пакет вакансий. Компания делает ставку на стабильность и социальные гарантии. Для многих посетителей это стало важным аргументом: в нестабильные времена надежный работодатель ценится особенно высоко.

От них не отставали региональные представители онлайн-­магазина «Яндекс Лавка», сфера деятельности которого — ​доставка продуктов и готовых блюд. HR‑миссия «Яндекс Лавки» заключается в поддержке быстрорастущего бизнеса через привлечение, адаптацию и развитие персонала, обеспечивая высокий уровень мотивации сотрудников, автоматизацию кадровых процессов и эффективное взаимодействие между командами. HR‑команда активно работает над карьерным ростом, обучением и удержанием кадров.

Автомобильный сектор представила международная промышленная группа AGR.

Стенд компании собрал очередь. Это и понятно, ведь производство машин традиционно считается одной из самых перспективных отраслей региона. Компания открыта для новых сотрудников: на производстве постоянно требуются специалисты самых разных профессий. Для каждого предусмотрены адаптационные программы, наставничество и реальные перспективы карьерного и профессионального развития.

Но не только калужские компании были представлены на ярмарке. Одно из крупнейших фармацевтических предприятий, производство которого находится в Московской области, в поселке Оболенск, тоже приехало на ярмарку в Калугу. ГЕРОФАРМ — ​это биотехнологическая компания, которая выводит Россию в лидеры по продолжительности активной жизни. Представители ГЕРОФАРМ рассказали об открытых вакансиях и о поддержке сотрудников при переезде: иногородним сотрудникам частично компенсируется аренда жилья, для отдельных категорий специалистов возможно полное покрытие расходов.

Голоса Ярмарки

Отчетные цифры — ​лишь каркас события, но настоящую плоть ярмарке придают человеческие истории. Уже в первые часы у стендов выстроились очереди: кто-­то держал в руках аккуратно распечатанное резюме, кто-­то пришел «на разведку», а кто-­то после неожиданного сокращения искал точку нового старта.

Молодые выпускники признавались, что впервые увидели сразу несколько предприятий вживую в одном месте и отмечали: производство сегодня — ​это не серые цеха прошлого, а современное оборудование, обучение и карьерные маршруты. Мамы в декрете обсуждали возможность переквалификации и удивлялись, как изменились требования рынка за год.

Именно такие разговоры — ​без формальных анкет, с прямыми вопросами и честными ответами становятся главным капиталом Ярмарки. Здесь исчезает обезличенность интернет-­поиска: у вакансии появляется лицо, у соискателя — ​голос, у решения — ​уверенность.

В этом и есть главный результат: не просто обмен контактами, а рождение доверия, той самой невидимой основы, на которой держится сильный региональный рынок труда.