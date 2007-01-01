Калужская земля ищет умелые руки, горящие сердца и светлые умы
В Калуге в «Торговом квартале» прошла ярмарка вакансий.
14 февраля торговые павильоны наполнились не только покупателями, но и теми, кто искал работу, сотрудников и новые карьерные горизонты. Ярмарка вакансий, организованная «Агентством «Комсомольская правда — Калуга», превратила «Торговый квартал» в открытую деловую площадку, где за один день можно было пройти несколько собеседований, узнать о ведущих предприятиях региона и, возможно, сделать главный шаг к профессиональному будущему. Формат живого общения вновь доказал: иногда одна беседа ценнее сотни онлайн-откликов.
Карьерный трек
Пространство торгового центра превратилось в живую карту карьерных маршрутов: стойки работодателей, деловые консультации, оживленные диалоги, первые рукопожатия и надежды, которые начинали обретать форму конкретных предложений.
Сегодня рынок труда Калужской области переживает период структурных изменений. По данным региональной статистики, уровень зарегистрированной безработицы в области остается относительно низким — около 0,20%, однако кадровый дефицит в промышленности, строительстве, фармацевтике, логистике и агросекторе ощущается остро. Численность безработных, состоящих на учете в службе занятости нашего региона, за 2025 год немного выросла и на 1 января 2026 года насчитывала 1206 человек.
Парадокс современного рынка труда прост: рабочих мест много, но специалиста нужно не просто найти, его необходимо заинтересовать, удержать, показать перспективу. Именно такие задачи решают офлайн-ярмарки.
Ярмарка вакансий решает эту проблему буквально за один день. Это быстрый кадровый лифт, где работодатель и соискатель встречаются без посредников, формальностей и многоступенчатых переписок.
Найти алмаз
Для калужан событие оказалось не просто деловой выставкой, а настоящей территорией возможностей. Особенно заметной была молодежь — студенты и выпускники. Но не меньше пришло опытных специалистов, желающих сменить профессию или найти более стабильную работу.
Главными целями акции стал прямой диалог работодателей и соискателей без посредников, сокращение времени поиска работы, демонстрация реальных условий труда, повышение прозрачности рынка занятости и укрепление кадрового потенциала региона.
Ярмарка стала своего рода «карьерным навигатором»: здесь можно было за один день пройти путь, который в обычной жизни занял бы недели переписки и собеседований.
Строительная компания «Дом Мечты» представила вакансии в сфере индивидуального жилищного строительства. Предприятие специализируется на проектировании и возведении домов «под ключ». Представители компании подчеркивали: сегодня строительная отрасль Калуги активно растет, а спрос на частные дома остается высоким.
Один из старейших производителей региона — «Калужский хлебокомбинат» — привез на ярмарку целый пакет вакансий. Компания делает ставку на стабильность и социальные гарантии. Для многих посетителей это стало важным аргументом: в нестабильные времена надежный работодатель ценится особенно высоко.
От них не отставали региональные представители онлайн-магазина «Яндекс Лавка», сфера деятельности которого — доставка продуктов и готовых блюд. HR‑миссия «Яндекс Лавки» заключается в поддержке быстрорастущего бизнеса через привлечение, адаптацию и развитие персонала, обеспечивая высокий уровень мотивации сотрудников, автоматизацию кадровых процессов и эффективное взаимодействие между командами. HR‑команда активно работает над карьерным ростом, обучением и удержанием кадров.
Автомобильный сектор представила международная промышленная группа AGR.
Стенд компании собрал очередь. Это и понятно, ведь производство машин традиционно считается одной из самых перспективных отраслей региона. Компания открыта для новых сотрудников: на производстве постоянно требуются специалисты самых разных профессий. Для каждого предусмотрены адаптационные программы, наставничество и реальные перспективы карьерного и профессионального развития.
Но не только калужские компании были представлены на ярмарке. Одно из крупнейших фармацевтических предприятий, производство которого находится в Московской области, в поселке Оболенск, тоже приехало на ярмарку в Калугу. ГЕРОФАРМ — это биотехнологическая компания, которая выводит Россию в лидеры по продолжительности активной жизни. Представители ГЕРОФАРМ рассказали об открытых вакансиях и о поддержке сотрудников при переезде: иногородним сотрудникам частично компенсируется аренда жилья, для отдельных категорий специалистов возможно полное покрытие расходов.
Голоса Ярмарки
Отчетные цифры — лишь каркас события, но настоящую плоть ярмарке придают человеческие истории. Уже в первые часы у стендов выстроились очереди: кто-то держал в руках аккуратно распечатанное резюме, кто-то пришел «на разведку», а кто-то после неожиданного сокращения искал точку нового старта.
Молодые выпускники признавались, что впервые увидели сразу несколько предприятий вживую в одном месте и отмечали: производство сегодня — это не серые цеха прошлого, а современное оборудование, обучение и карьерные маршруты. Мамы в декрете обсуждали возможность переквалификации и удивлялись, как изменились требования рынка за год.
Именно такие разговоры — без формальных анкет, с прямыми вопросами и честными ответами становятся главным капиталом Ярмарки. Здесь исчезает обезличенность интернет-поиска: у вакансии появляется лицо, у соискателя — голос, у решения — уверенность.
В этом и есть главный результат: не просто обмен контактами, а рождение доверия, той самой невидимой основы, на которой держится сильный региональный рынок труда.
