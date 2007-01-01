Небо над Калугой закрыли для полётов
Днём в среду, 18 февраля, ограничения из-за угрозы безопасности ввела Росавиация.
В Грабцево пока нельзя садиться и взлетать самолётам.
Калужанам также начали приходить сообщения от МЧС о беспилотной опасности.
В соцсетях жители Калуги сообщают о проблемах с мобильным интернетом.
Власти пока не сообщали о каких-либо сбитых БПЛА.
