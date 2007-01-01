Обнинск
-9...-8 °С
Общество

Небо над Калугой закрыли для полётов

Дмитрий Ивьев
18.02, 14:11
0 352
Днём в среду, 18 февраля, ограничения из-за угрозы безопасности ввела Росавиация.

В Грабцево пока нельзя садиться и взлетать самолётам.

Калужанам также начали приходить сообщения от МЧС о беспилотной опасности.

В соцсетях жители Калуги сообщают о проблемах с мобильным интернетом.

Власти пока не сообщали о каких-либо сбитых БПЛА.

