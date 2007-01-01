ГИБДД просит калужских водителей и пешеходов быть осторожнее

В четверг, 19 февраля, в регионе прогнозируют снегопад. Из-за непогоды на дорогах может стать скользко, ухудшится видимость, вырастет риск аварий.

В связи с этим Госавтоинспекция Калужской области обратилась к участникам движения с просьбой быть внимательнее.

Водителям советуют сбавить скорость, держать безопасную дистанцию и не делать резких манёвров. Особенно это касается тех, кто недавно сел за руль: если есть возможность, лучше на время оставить машину и воспользоваться общественным транспортом.

Пешеходам тоже стоит быть аккуратнее: переходить дорогу только на пешеходных переходах, смотреть по сторонам и не отвлекаться на телефон. В тёмное время суток лучше носить одежду со светоотражающими элементами — так водителям будет проще вас заметить.

Если всё же произошла авария или другая нештатная ситуация на дороге, в любое время можно позвонить в дежурную часть калужской ГИБДД по номеру 50-16-02.