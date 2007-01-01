Роспотребнадзор рассказал калужанам, как безопасно есть блины на Масленицу

Масленичная неделя в 2026 году празднуется с 16 по 22 февраля. В калужском Роспотребнадзоре рассказали, как насладиться праздником без риска для здоровья.

Первое правило: не покупайте еду с рук или в местах, где нет разрешения на торговлю. У официального продавца всегда должны быть документы на продукцию — товарно-транспортная накладная или декларация соответствия. Не стесняйтесь попросить их показать.

Обратите внимание на внешний вид повара: чистая одежда, головной убор, перчатки. Никаких колец, часов и браслетов — они могут попасть в еду. Если продавец берёт у вас деньги и сразу передаёт блины, не помыв руки и не сменив перчатки, — это повод отказаться от покупки.

Особую осторожность стоит проявить с начинками. Блины с творогом, мясом или рыбой быстро портятся, если их не хранить в холоде. На улице сложно соблюдать нужный температурный режим, поэтому безопаснее выбрать простые блины со сметаной, вареньем или сгущёнкой.

Проверяйте упаковку готовых продуктов: на ней обязательно должны быть дата изготовления, срок годности, состав и контакты производителя. Перед едой на улице обработайте руки антисептиком или влажной салфеткой.

И ещё один совет: чередуйте сытные блины с сырыми овощами — это поможет пищеварению. А если после угощения появилось недомогание, не ждите — сразу обращайтесь к врачу. Тогда празднование пройдёт весело и без последствий.