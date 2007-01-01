Банк Ростеха способствует решению проблемы нехватки воды в Мариуполе

Обнинск
НОВИКОМ (входит в холдинг «РТ-Финанс» – центр компетенций финансовых услуг Госкорпорации Ростех) выдал экспресс-гарантии в пользу подрядной организации АО «Юго-Западная Электросетевая Компания» (АО «Юго-Западная ЭСК»). Финансирование, направленное на восстановление коммунальной инфраструктуры Донецкой Народной Республики, позволит решить острую проблему нехватки воды в Мариуполе. 

Экспресс-гарантии, выданные НОВИКОМом, дали возможность наладить электроснабжение двух насосных станций Павлопольского технического водопровода, возводимого в Донецкой Народной Республике. По завершении строительства сооружение будет способно перебрасывать порядка 90−100 тыс. кубометров воды в сутки. Таким образом, усилия специалистов позволят исключить перебои в водоснабжении для более чем 350 тыс. жителей Мариуполя. 

Экспресс-гарантия является одним из самых востребованных продуктов в линейке НОВИКОМа для сегмента малого и среднего бизнеса. Он дает бизнесу возможность участвовать в закупках, не замораживая собственные денежные средства, а также получать авансирование для исполнения контрактов. 

По итогам 2025 года количество выданных экспресс-гарантий выросло в 1,6 раз, а объем портфеля - в три раза превысил показатель 2024 года. Росту гарантийного портфеля способствуют удобные дистанционные каналы продаж и один из лучших тарифов на рынке — от 1,36% годовых. 

«НОВИКОМ планомерно развивает финансовые инструменты для малого и среднего бизнеса. Выдавая экспресс-гарантии на максимально выгодных условиях, банк участвует в модернизации производств, укреплении инфраструктуры регионов, повышении качества жизни людей. В этом контексте результаты сотрудничества с энергетиками Донбасса – это наш общий вклад в процветание региона и благополучие его жителей», – сказал старший вице-президент – директор Департамента малого и среднего бизнеса банка НОВИКОМ Денис Есипенок.

АО «Юго-Западная ЭСК» - системообразующая территориальная сетевая организация на территории ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Компания осуществляет оперативно–технологическое управление объектами электросетевого хозяйства, которые не относятся к единой общероссийской электрической сети. 

 

АО АКБ «НОВИКОМБАНК» входит в 15 крупнейших банков России. Создан в 1993 году. Входит в холдинг «РТ-Финанс». Банку присвоены рейтинги высокого уровня кредитоспособности и надежности со стабильным прогнозом «Эксперт РА» «ruАА» и «НКР» АА.ru. Рейтинги АКРА «АА-(RU)» и НРА «АА|ru|» с позитивным прогнозом.  Рейтинг CSCI Pengyuan (Китай) – на уровне «AA+» со стабильным прогнозом.  Предоставляет полный спектр банковских услуг во всех сегментах финансового рынка. Приоритетное направление деятельности – финансирование отечественных промышленных предприятий высокотехнологичных отраслей. Является профессиональным участником рынка ценных бумаг и участником системы страхования вкладов. 

Холдинг «РТ-Финанс» консолидирует все финансовые активы Государственной корпорации Ростех и является центром компетенции финансовых услуг Корпорации, включая составление финансовой отчетности по МСФО.В структуру «РТ-Финанс» входят дочерний банк Госкорпорации НОВИКОМ, негосударственный пенсионный фонд «Ростех», страховой брокер «РТ-Страхование», общество взаимного страхования «РТ-Взаимное Страхование» и ряд других организаций. Кредитные рейтинги: Эксперт-РА: ruAAA, АКРА: AA(RU). 

Госкорпорация Ростех объединяет свыше 800 научных и производственных организаций в 60 регионах страны. Компания выступает ключевым поставщиком вооружений, военной и специальной техники в рамках гособоронзаказа. Развивает высокотехнологичные гражданские производства в стратегических важных для страны отраслях, таких как авиастроение, двигателестроение, транспортное и энергетическое машиностроение, медицинское приборостроение, фармацевтика, новые материалы и др. В портфель корпорации входят такие известные бренды, как КАМАЗ, ОАК, «Вертолеты России», ОДК, Уралвагонзавод, «Швабе», Концерн «Калашников», КРЭТ, «Высокоточные комплексы», «Рособоронэкспорт», «Росэл», «Нацимбио» и др. Консолидированная выручка в 2024 году превысила 3,6 трлн рублей.

