Слаженная работа, уют и забота: формула успеха калужской «Клиники ЗДОРОВьЯ»

Более десяти лет назад учреждение открыло свои двери в скромном помещении, где трудился небольшой коллектив из семи медицинских специалистов. Сегодня это крупный многопрофильный центр, где предлагают свои услуги около двухсот профессионалов

Только вперед

Что касается развития, то оно продолжается постоянно и охватывает все ключевые направления деятельности.

Особой гордостью коллектива «Клиники ЗДОРОВьЯ» сегодня является педиатрическое отделение, открытое чуть больше года назад, но уже завоевавшее доверие и признание калужских родителей.

Одной из наиболее востребованных услуг стала программа годового прикрепления ребенка к клинике. Для семей это крайне удобно: полный комплекс обследований, консультаций и процедур доступен в рамках одного учреждения. За прошедший год штат детских врачей был расширен, что позволяет принимать большое количество маленьких пациентов.

Активно развивается и такое направление, как флебология. Опытный сосудистый хирург клиники оказывает помощь пациентам с различными нарушениями в работе сосудистой системы, применяя современную методику амбулаторного хирургического вмешательства, которое проводится и завершается в течение одного дня.

Растущую популярность набирает и сравнительно новое направле­ние — косметология. Широкий спектр инновационных процедур позволяет сохранить молодость, сияние и здоровый вид кожи.

А опытный нейрохирург проведет необходимое лечение заболеваний и травм нервной системы, поможет восстановить функции нервной системы.

Усердная работа коллектива приносит ощутимые плоды: ежемесячно двери клиники переступают около десяти тысяч человек. И уже не раз учреждение заслуженно было удостоено региональной премии «Клиника года»

Желание прийти на помощь каждому

Чем же объясняется способность клиники не только уверенно развиваться во всех направлениях, но и неизменно поддерживать высокий уровень профессионализма?

— Этого удается достичь благодаря слаженной и четко выстроенной работе всего коллектива, — отмечает генеральный директор «Клиники ЗДОРОВьЯ» Ирина Садыкова. — Без вклада и ответственности каждого отдельного сотрудника мы не смогли бы функционировать как единый, хорошо отлаженный организм. Подбор персонала всегда осуществлялся тщательно, с особым вниманием к кандидатам, и сегодня команда клиники по праву считается образцом профессионального взаимодействия. Одним из основных критериев при найме специалистов наряду с высокой квалификацией является искреннее желание врачей оказать поддержку и помощь каждому обратившемуся. Такой подход является универсальным и распространяется на всех сотрудников от лечащих врачей до работников административного звена. Особое внимание уделяется созданию благоприятной и спокойной обстановки для пациентов. В оформлении клиники продумано все до мелочей: от теплых и уютных интерьеров до системы предварительной записи, позволяющей минимизировать время ожидания и избежать скопления людей в очередях. Все необходимые диагностические и лечебные процедуры доступны в одном месте, что значительно экономит время и силы посетителей. — Я искренне благодарна тем пациентам, которые выбирают нашу клинику и доверяют здоровье своих близких нашим специалистам, — говорит Ирина Садыкова. — Мы всегда готовы прийти на помощь каждому, кто к нам обратится.

