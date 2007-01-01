Территория сильных решений

Урология — это не про неловкость. Это про качество жизни, уверенность, про годы, прожитые без боли. Благодаря высокой компетенции специалистов уже более тысячи мужчин вернули веру в себя, спокойствие и привычный ритм жизни.

В Калуге качественную медицину строят не громкими словами, а опытом, знаниями и доказательным подходом в клинике «Медицинский Консилиум».

Опыт длиной в десятилетия

Главный врач медицинского центра «Медицинский Консилиум» — Игорь Николаевич Кондратьев — ​человек, который много лет назад начал менять подход к урологии.

В 1986 году он впервые внедрил в клиническую практику больницы ультразвуковую диагностику. В 1990-м — ​эндоскопическую хирургию в урологии, открыв в Обнинске эпоху малотравматичных операций. В 2004 году активно участвовал в разработке и затем внедрил городскую программу «Мужское здоровье и долголетие», направленную на раннюю диагностику онкологических, профилактику андрологических и урологических заболеваний у мужчин. Специалист организовал в клинической больнице центр по лечению рака предстательной железы — ​центр брахитерапии. Проводил массовые осмотры мужчин для раннего выявления онкологических и урологических заболеваний.

За этими сухими строками — ​сотни историй спасенного времени, сохраненного здоровья, возвращенной мужской силы. На протяжении всех лет Игорь Николаевич успешно занимается лечением мужского бесплодия, импотенции, простатита, аденомы и других урологических заболеваний. Стажировки в Японии и Финляндии добавили в его практику европейскую точность и азиатскую скрупулезность.

Новая энергия команды

Недавно коллектив «Медицинского Консилиума» пополнился еще одним профессиональным доктором — Маратом Робертовичем Фидаровым.

Врач, который также уверенно работает с урологическими заболеваниями как у мужчин, так и у женщин.

Его практика — ​это концентрат реальных запросов пациентов:

* 29% — ​нарушение эрекции (эректильная дисфункция) * 26% — ​простатит * 20% — ​аденома предстательной железы * 10% — ​мужское бесплодие * 10% — ​андрогенный дефицит * 3% — ​баланопостит * 1% — ​камень в почке * 1% — ​цистит.

За цифрами — ​не статистика, а живые люди, которые хотят одного: чтобы медицина говорила честно и работала эффективно.

Урология без иллюзий: что, действительно, работает

«Вернем силу за неделю», «избавим от простатита за один визит», «уникальная методика без обследований» — ​звучит все это заманчиво, но серьезная медицина не строится на чудесах. Она строится на диагностике, логике и клинических рекомендациях. Настоящее лечение начинается не с процедуры, а с понимания причины.

Под привычным словом «простатит» могут скрываться разные состояния. Если речь идет о бактериальной форме, применяются антибактериальные схемы строго по показаниям. Если это хроническая тазовая боль, где инфекция не подтверждается, работает комплексный подход: контроль боли, симптомов мочеиспускания, коррекция образа жизни и уровня стресса.

Одна универсальная «капельница для всех» — ​путь в никуда

Современная медицина давно перестала считать эректильную дисфункцию возрастной неизбежностью. Это состояние, с которым работают поэтапно.

Первая линия — ​препараты группы ингибиторов ФДЭ‑5 при отсутствии противопоказаний. Параллельно — ​коррекция давления, сахара, веса, сна, отказ от курения, снижение тревожности. Если этого недостаточно, существуют вторая линия терапии и современные технологичные решения. Главное, ​системный подход.

По данным ВОЗ, с бесплодием в течение жизни сталкивается примерно каждый шестой человек. И мужской фактор встречается нередко. Поэтому обследование мужчины — ​обязательный шаг: спермограмма, гормональный профиль, исключение воспалительных, эндокринных, анатомических и генетических причин.

В ряде случаев корректное лечение причины повышает шансы на естественное зачатие, а при необходимости подключаются вспомогательные репродуктивные технологии.

То, что раньше называли «аденомой», сегодня корректно звучит как доброкачественная гиперплазия предстательной железы. Тактика зависит от выраженности симптомов. При легких проявлениях — ​наблюдение и поведенческие рекомендации. При умеренных — ​медикаментозная терапия.

Хирургическое вмешательство — ​при осложнениях или отсутствии эффекта от лечения.

В современной урологии нет универсальных рецептов. Есть этапная, персональная, доказательная терапия. И чем раньше мужчина приходит на грамотную диагностику, тем больше шансов решить проблему спокойно, ​без лишних трат и потери качества жизни.

Урология — ​это медицина, где диагноз звучит ясно, а лечение строится точно, как выверенный механизм. Команда отличных специалистов сложилась в клинике «Медицинский Консилиум». И, пожалуй, главное то, что ​здесь работают врачи, которые знают: мужское здоровье начинается с доверия.

