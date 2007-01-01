Сильный снегопад надвигается на Калужскую область
Большое количество осадков в четверг, 19 февраля, принесёт южный циклон.
По данным Гидрометцентра России, заметать начнёт уже в ночь на четверг.
Снег будет идти весь день. Пик осадков ожидается около 12:00-13:00. Температура воздуха – около -4 градусов.
На дорогах Калужской области может быть затруднено движение.
