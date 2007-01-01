Обнинск
-9...-8 °С
Новость дня Общество

Сильный снегопад надвигается на Калужскую область

Дмитрий Ивьев
18.02, 11:44
0 1545
Большое количество осадков в четверг, 19 февраля, принесёт южный циклон.

По данным Гидрометцентра России, заметать начнёт уже в ночь на четверг.

Снег будет идти весь день. Пик осадков ожидается около 12:00-13:00. Температура воздуха – около -4 градусов.

На дорогах Калужской области может быть затруднено движение.

