И блины, и мясо: встречаем Масленицу сытно с магазином «Ферма»
Новость дня Общество

И блины, и мясо: встречаем Масленицу сытно с магазином «Ферма»

18.02, 11:59
0 458
Пока Калуга готовится есть блины неделями, а потом 40 дней «держать удар», сеть магазинов «Ферма» переписывает гастрономические правила.

Здесь ручная лепка соседствует с технологиями, а деликатесы не бьют по кошельку.

Запах в «Ферме» — фирменный. Здесь еда живая, не та, что неделями дремлет в вакууме, а настоящая, с глянцевым срезом. В преддверии Масленицы эти ароматы особенно кстати. Главный герой недели — блин. Но «Ферма» доказала: важен не он сам, а то, что внутрь завернешь.

Современная хозяйка не стоит у плиты сутками. И здесь «Ферма» предлагает гениальный компромисс. Начинки для блинов, неотличимые от бабушкиных: мясные, с печенью, с грибами и сыром. Купаты, котлеты, рулеты — ручная работа. «Как дома. Только нам некогда этим заниматься», — шутят покупатели.

Магия без магии

Современная калужская хозяйка — человек очень занятой. Время — ресурс даже более ценный, чем фермерская вырезка. И именно здесь «Ферма» предлагает решение. Полуфабрикаты — отдельный вид искусства. Фаршированные перцы, голубцы, купаты, котлетки и рулеты, которые достаточно просто разогреть, но стыдно выдать за «быстрое» — настолько они хороши.

— Это настоящее спасение для моей семьи, — говорит постоянная покупательница Галина Веденеева, чей отзыв редакция нашла в архивах народного признания. Она ходит в «Ферму» три года, но говорит об этом так, будто открыла магазин вчера.

В эти масленичные дни прилавки ломятся от свежей свинины, телятины и индейки. Но главный тренд сезона — вариативность. Не знаешь, чего хотят гости: блинов с мясом или с рыбой, жирного куска или диетического? В «Ферме» есть все. Даже пост не повод отказывать себе в любимых блюдах.

Три кита, на которых стоит Калуга

«Ферма» — не просто «вкусно». Это система.

В 2025-м сеть вновь стала «Брендом года». Секрет на поверхности.

Первый: никакой заморозки. Только охлажденное мясо от частников Черноземья. Второй: своя переработка. Сами режут, солят, лепят, продают без наценок посредников. Третий: уважение к покупателю. «Цены доступные, продукция свежая, продавцы приветливые. Конкурентов нет», — говорят те, кто ходит сюда годами.

Мужской разговор: 23 февраля без компромиссов

Масленица Масленицей, но на пороге 23 февраля. Чем кормить мужчину, который «ничего не хочет»?

Ответ «Фермы» прост: мясом. Настоящим. Без тарталеток и канапе.

Что предложит сеть? Свиные ребра в маринаде барбекю: поставил в духовку и ты уже повелитель огня. Колбаски гриль: «Мексиканские» из индейки с горчицей или классические «Барбекю». Хрустящая корочка, сочная середина. Буженина, запеченная рулька, широкий шашлычный ассортимент, грудинка — классика, от которой текут слюни еще на входе. И стейки: отбить, обжарить по три минуты, главное, чтобы мясо «мычало».

«Ферма» за десять с лишним лет работы стала для Калуги больше, чем сетью магазинов. Это вкусовой код города, где знают, что телятина для ребенка должна быть из Воронежа, индейка — диетической, а пельмени нужны не только с мясом, но и с рыбой. Здесь не гонятся за хайпом, а просто делают свое дело честно, без заморозки и по цене, которая не заставляет судорожно хвататься за калькулятор.

В эти праздничные недели — сначала с блинами, потом с постом, а затем и с мужским застольем — «Ферма» остается надежным союзником занятых, взыскательных и бережливых калужан. Потому что ­настоящий вкус не терпит суеты. Он просто есть. За прилавком.

Реклама. ИП Осипов А.В. ИНН 402900515920 erid: 2VfnxwD1nXb
