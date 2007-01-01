Внимательный подход и забота о здоровье
ООО «Теорема-Мед» — это частная клиника для взрослых и детей, которая на протяжении многих лет заботится о здоровье калужан.
Главным приоритетом нашей работы является быстрое выздоровление пациентов в комфортных для них условиях. За стремлением к этой цели стоят доктора с многолетним стажем, внимательный подход к каждому обратившемуся, отзывчивое обслуживание и удобство записи.
Медицинский центр ООО «Теорема-Мед» предоставляет полный комплекс услуг для взрослых и детей с рождения.
У нас ведут прием терапевты, педиатры, а также врачи других специальностей:
- кардиолог
- невролог
- гастроэнтеролог
- нефролог
- гематолог
- оториноларинголог
- офтальмолог
- аллерголог-иммунолог
- дерматовенеролог
- хирург
- акушер-гинеколог
- уролог
- ревматолог
- эндокринолог
- ортопед-травматолог
- детский кардиолог
- детский хирург
- детский эндокринолог
- профпатолог
- психиатр
- пульмонолог
- рефлексотерапевт
- физиотерапевт
- врач функциональной диагностики
- эндоскопист
Доктора строго придерживаются принципов доказательной медицины: не назначают лишнего лечения, только то, которое доказало свою эффективность.
Для малышей мы проводим медицинские осмотры с выдачей необходимых справок и плановое вакцинирование с предоставлением всех надлежащих документов.
Диагностика для детей:
- УЗИ с рождения
- ЭКГ сердца с 1 мес.
- Холтер-мониторинг (отслеживание сердцебиения ЭКГ на протяжении 24 или 48 часов) с 6-7 лет
- Суточное мониторирование АД (СМАД) с 10 лет
- ЭЭГ (электроэнцефалография) головного мозга с 6-7 лет
- Гастроскопия (ФГДС) с 7 лет
- Диагностика нарушений дыхания во сне (скрининг Somno check) с 10 лет
- Спирометрия с 8 лет
- Плановая вакцинация
- Лабораторные анализы
- Лечебный массаж.
Выполнить назначенные рекомендации и приступить к лечению вы сможете почти сразу после выхода от врача.
Ведь в нашем центре есть кабинеты массажа, ударно-волновой терапии и физиотерапии, где заботливые руки наших специалистов помогут вам облегчить беспокоящие симптомы.
Г. Калуга, ул. Московская, д. 249, стр. 1.
Тел.: +7 (4842) 79-41-07, 8 800-250-15-08.
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
