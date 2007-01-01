Обнинск
-9...-8 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Общество Внимательный подход и забота о здоровье
Новость дня Общество

Внимательный подход и забота о здоровье

18.02, 12:40
0 537
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

ООО «Теорема-Мед» — это частная клиника для взрослых и детей, которая на протяжении многих лет заботится о здоровье калужан.

Главным приоритетом нашей работы является быстрое выздоровление пациентов в комфортных для них условиях. За стремлением к этой цели стоят доктора с многолетним стажем, внимательный подход к каждому обратившемуся, отзывчивое обслуживание и удобство записи.

Медицинский центр ООО «Теорема-Мед» предоставляет полный комплекс услуг для взрослых и детей с рождения.

У нас ведут прием терапевты, педиатры, а также врачи других специальностей:

  • кардиолог
  • невролог
  • гастроэнтеролог
  • нефролог
  • гематолог
  • оториноларинголог
  • офтальмолог
  • аллерголог-иммунолог
  • дерматовенеролог
  • хирург
  • акушер-гинеколог
  • уролог
  • ревматолог
  • эндокринолог
  • ортопед-травматолог
  • детский кардиолог
  • детский хирург
  • детский эндокринолог
  • профпатолог
  • психиатр
  • пульмонолог
  • рефлексотерапевт
  • физиотерапевт
  • врач функциональной диагностики
  • эндоскопист

Доктора строго придерживаются принципов доказательной медицины: не назначают лишнего лечения, только то, которое доказало свою эффективность. 

Для малышей мы проводим медицинские осмотры с выдачей необходимых справок и плановое вакцинирование с предоставлением всех надлежащих ­документов.

Диагностика для детей:

  • УЗИ с рождения
  • ЭКГ сердца с 1 мес.
  • Холтер-мониторинг (отслеживание сердцебиения ЭКГ на протяжении 24 или 48 часов) с 6-7 лет
  • Суточное мониторирование АД (СМАД) с 10 лет
  • ЭЭГ (электроэнцефалография) головного мозга с 6-7 лет
  • Гастроскопия (ФГДС) с 7 лет
  • Диагностика нарушений дыхания во сне (скрининг Somno check) с 10 лет
  • Спирометрия с 8 лет
  • Плановая вакцинация
  • Лабораторные анализы
  • Лечебный массаж.

Выполнить назначенные рекомендации и приступить к лечению вы сможете почти сразу после выхода от врача.

Ведь в нашем центре есть кабинеты массажа, ударно-волновой терапии и физио­терапии, где заботливые руки наших специалистов помогут вам облегчить беспокоящие симптомы.

Г. Калуга, ул. Московская, д. 249, стр. 1.

Тел.: +7 (4842) 79-41-07, 8 800-250-15-08.

 

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Реклама. ООО «Теорема-Мед». ИНН 4027077907. erid: 2VfnxvrMfmb
ВНИМАНИЕ!

Комментарии отключены.
Данная информация размещается исключительно для ознакомления.

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

eyJpdiI6Ilhjai8vSlVxL0ljME9DWEtoNWp4dUE9PSIsInZhbHVlIjoiWDlMMVFlMXp5SWRMY1ErWUtiV3FpMDRrV0wzTWNibStFc2l1TEtYVUtIM1Y4MjFHaXNYam1MaEU1ejRUY0ZxVTUrUldmTFRjT0JiRXJMelhPdnRpbEFyYmhKcU12RnR4WjBGK255M2Y4UlFPS2cxbHBUMmpCeitHNTBrMkNVZTFjUzFNQ3dGUXFSeXh5RDBlTlR4WEVYYWRzSDNHWGN5N2c1YmtCbFAxcGVabWx1N3Z4eFFOdTFwZndqUjJLc1JCdHh0T25PclI4WGxTRzM5YUg1M2o4Z1dIbUt5NzZOcTVDZGtmcmF1SHh6ekF0VUVuVjdGdEpmWHVhbUVZcnc3OFlmY1U3RHY1YU1pZTNuekpnUWlORXZSMzZkazlwcmtUdTNzZk9RSWlqbzB3WUxwSkRSSlFENkdzc1gyMW1qeTN0SGRtaUFCZkhweEo1MktVM1d1b3JnRXhMSVptY2xGa0ZBdFBIcHZpM29rZHVLTm1UMG5NN3lPTE5GTHRaRjNaY1F2OGRaN25Fa2J4RVBweEpHSmRaRGJ3aGRnTkM3S0k3R1ZvSkxISFBBeTlKRTNxNEowZGtpS1pFNVA4bmJIRCIsIm1hYyI6IjNjYmJkODU5ODM5NWYzOTc1ZTM0MDg5MWRmOTY5MjJmZjA4ZjIwZTU0YTg2YTg1YWJhZjA4ODI2NjY4Y2Y5NTQiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6ImMvYTVVNDlzUXE0dW0vbVV4am9IeVE9PSIsInZhbHVlIjoiRUFvc296dk9temJ2Mkdib3IrUlJQNU5yV1V4bWh5R2ZmNER3WkREVGN6UHFDVGFERzNwb2E0WlBDNDU2Z0NOOTdTWjIzUE5GVHAydTJURkpxanhYUCs3bjJodGZNS3B1eFp2N1VHMnc2WWhpZWYyT2YvVzNKTGw1emJadU43VDlQOFE5QzI3dDNYS3FlSmI5bVZtc3Z0VmJSTW5YbUp0bmc5aTRaNkIvZExwVDBSMHh0ckFBaFFKUGc5Umcxc3l4V3NiTVJVSEF1RkJtTGlmQ0pZWi9jYVdZRnlHbStzS09hVVA2bzNqdWR6dy9sQVVoZ2Q4ek91cHA3aWFMaFhsUzRGMWZPTE9SaHF5MDNwVzFpTUxSNk5HUG5rdjhhZk5Lb0Z5ZEJueGJzU29qNVhsRXFSRTFNRkdGUDJtaFM5eW1IQ1pHMGVXZXJSNGcyamFZQWZyNXo2bGNwTCt6YUxtd1drb21ETm9nYjJMTXh2Yyswa25QZWIxeVJkUzRkR0c1VWtvQm1kK1d5WHl6dDRyd2FWbExwTEt0bnE0OHVSNld6V2h2SHhiRk96YVRhbTlBZ2lGS3FtMW1WRmE3ZDhZL0gvTFNLaHlMbDJGWEJpWFk0WG1UTnZpQys0bUc3eWFIcDl5ci90d1QrY0IycWhTdUR6SFh6N3dPcCtPUEdQWE9yNW4wWGtPcVloNHF6RlgxS3BLNHRJUndteXJrSVhqZEZrL0NHaWJLQzdub0Uza3p1RzFvU2ZtUGYwVTFlaUttNkhwSlNLMy8rUVFZTmJJUmN2bkhQVmNMMHJlaThQdEVGVkZ2L0FiZThhY3RaTnlDN1UyS2FlVG1LUng3a0kwSCIsIm1hYyI6Ijc3NDYzNDQ3NjViYWE4NjQ3YzAyZDgzZjE1MmU1OGNkMDJlYzhiMTJlMzMwNzQyY2RmMjk4NjVkYWIyNjhhMTkiLCJ0YWciOiIifQ==
18+