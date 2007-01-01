Внимательный подход и забота о здоровье

ООО «Теорема-Мед» — это частная клиника для взрослых и детей, которая на протяжении многих лет заботится о здоровье калужан.

Главным приоритетом нашей работы является быстрое выздоровление пациентов в комфортных для них условиях. За стремлением к этой цели стоят доктора с многолетним стажем, внимательный подход к каждому обратившемуся, отзывчивое обслуживание и удобство записи.

Медицинский центр ООО «Теорема-Мед» предоставляет полный комплекс услуг для взрослых и детей с рождения.

У нас ведут прием терапевты, педиатры, а также врачи других специальностей:

кардиолог

невролог

гастроэнтеролог

нефролог

гематолог

оториноларинголог

офтальмолог

аллерголог-иммунолог

дерматовенеролог

хирург

акушер-гинеколог

уролог

ревматолог

эндокринолог

ортопед-травматолог

детский кардиолог

детский хирург

детский эндокринолог

профпатолог

психиатр

пульмонолог

рефлексотерапевт

физиотерапевт

врач функциональной диагностики

эндоскопист

Доктора строго придерживаются принципов доказательной медицины: не назначают лишнего лечения, только то, которое доказало свою эффективность.

Для малышей мы проводим медицинские осмотры с выдачей необходимых справок и плановое вакцинирование с предоставлением всех надлежащих ­документов.

Диагностика для детей:

УЗИ с рождения

ЭКГ сердца с 1 мес.

Холтер-мониторинг (отслеживание сердцебиения ЭКГ на протяжении 24 или 48 часов) с 6-7 лет

Суточное мониторирование АД (СМАД) с 10 лет

ЭЭГ (электроэнцефалография) головного мозга с 6-7 лет

Гастроскопия (ФГДС) с 7 лет

Диагностика нарушений дыхания во сне (скрининг Somno check) с 10 лет

Спирометрия с 8 лет

Плановая вакцинация

Лабораторные анализы

Лечебный массаж.

Выполнить назначенные рекомендации и приступить к лечению вы сможете почти сразу после выхода от врача.

Ведь в нашем центре есть кабинеты массажа, ударно-волновой терапии и физио­терапии, где заботливые руки наших специалистов помогут вам облегчить беспокоящие симптомы.

Г. Калуга, ул. Московская, д. 249, стр. 1.

Тел.: +7 (4842) 79-41-07, 8 800-250-15-08.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ