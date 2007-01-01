Что для калужан важнее при выборе квартиры? Новый застройщик хочет узнать мнение города

Когда выбираешь квартиру, в голове десятки вопросов. Где находится тот самый баланс между ценой и расположением? Что важнее — развитая инфраструктура или уютный двор? И на чём точно нельзя экономить?

На эти вопросы попытался ответить девелопер «Капитал», который недавно объявил о выходе на калужский рынок. Компания провела масштабный опрос в городах своего присутствия — Рязани и Туле, чтобы выяснить реальные приоритеты покупателей. А теперь решила узнать, что важно именно калужанам.

В опросе участвовали сотни семей, уже купивших или планирующих покупку жилья. Результаты распределились так:

Локация и инфраструктура — 41%

С большим отрывом лидирует месторасположение. Люди хотят, чтобы детский сад, школа, поликлиника и хотя бы одна кофейня были в шаговой доступности. В «Капитале» этот тренд подтверждают: «Если человек тратит минимум времени на дорогу, он счастливее и продуктивнее. Поэтому свои проекты мы изначально привязываем к существующей инфраструктуре и дополняем её тем, чего не хватает».

Цена и условия покупки — 24%

Как ни крути, бюджет решает многое. Но представители компании отмечают: люди стали считать не только стоимость квадратного метра, но и ипотечную нагрузку. В «Капитале» на это реагируют гибкими программами и прозрачными условиями покупки.

Планировка — 16%

Хорошая планировка та, которая отвечает всем вашим требованиям и укладу жизни. Здесь козырь компании — собственный проектный институт. В отличие от многих застройщиков, «Капитал» не пользуется типовыми решениями, а разрабатывает уникальные планировки под реальные запросы семей.

Надёжность застройщика — 15%

На первый взгляд, не самый высокий процент, но если человек сомневается в застройщике, он вообще не придет смотреть квартиру. 15% — это те, для кого репутация важнее всего.

Для «Капитала», работающего на рынке 26+ лет и имеющего портфель реализованных проектов в двух регионах, это естественное преимущество. Здесь знают: обещания нужно подтверждать делом.

Двор и благоустройство — 4%

Казалось бы, совсем немного. Но в «Капитале» к этим процентам относятся с особым вниманием. «Это те люди, которые знают толк в качестве жизни, — говорят в компании. — Остальные просто ещё не жили в хорошем дворе». Здесь уверены: двор — это продолжение квартиры, поэтому даже 4% голосов не повод экономить на деталях.

А что скажет Калуга?

Теперь «Капитал» хочет понять, насколько калужские приоритеты совпадают с этими цифрами. Идеальной формулы выбора квартиры не существует. Кому-то важна инфраструктура, кому-то — двор. Но главное, чтобы застройщик эти факторы видел и слышал.

А что для вас важнее всего при выборе квартиры? Переходите и голосуйте в нашем опросе (ссылка).