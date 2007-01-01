Обнинск
-9...-8 °С
Общество

Шапша принял участие в отчёте главы Хвастовичского района

Дмитрий Ивьев
18.02, 11:05
Мероприятие состоялось во вторник, 17 февраля.

- У Хвастовичского района есть все, чтобы стать молочной столицей региона, - заявил по итогам губернатор Калужской области Владислав Шапша. - Жители идею поддержали. Район в четыре раза увеличил производство молока. В прошлом году открыли молочный комплекс в Пеневичах. Есть планы по созданию новых ферм. И в целом местные аграрии хорошо сработали. Производство сельхозпродукции выросло на 78%.

Развивается и еще одно перспективное направление - выращивание и переработка ягод. В Авдеевке создана одна из крупнейших в стране плантаций декоративных растений.

Также губернатор сообщил о других работах.

- Важнейший проект – канализация. Строительство очистных и 6 км сетей завершаем. Это первый этап. Проект следующего готов, - отметил глава региона. - Средства заложили - за счет списания бюджетных кредитов.

В больнице сделан капремонт рентген-кабинета, закуплены 4 единицы цифрового оборудования. Пришли два новых врача.

- Вижу нарекания по транспортному обслуживанию. Для его улучшения приобретено три новых автобуса, - также сообщил Шапша. - В этом году начинаем капремонт Хвастовичской школы.  Отчет главы Хвастовичского округа Сергея Веденкина состоялся. Доверие и поддержка земляков есть. Планы амбициозные. Реализовать поможем. Спасибо жителям за работу, целеустремлённость и сплочённость.

