Шапша осмотрел детсад в Хвастовичах, обновленный по программе комплексного развития территорий

Губернатор Калужской области Владислав Шапша 17 февраля начал визит в Хвастовичи с посещения детского сада «Буратино». Сейчас сюда ходят больше 130 детей. Как рассказал глава региона, и родители, и воспитатели, и сами малыши рады переменам — садик действительно преобразился.

В прошлом году учреждение обновили по госпрограмме «Комплексное развитие сельских территорий». Рабочие починили крышу, утеплили стены, поставили новые окна, заменили трубы и коммуникации. Внутри тоже всё изменилось: новая мебель, современное оборудование, обновлённая кухня. Привели в порядок и двор.

Шапша также сообщил, что дал поручение обсудить с местными фермерами возможность поставлять в садик молоко и другие продукты. Кроме того, рассматривается идея открыть здесь агрогруппу — чтобы дети с ранних лет узнавали больше о природе и сельском хозяйстве.