В Калужской области ждут открытия детского сада после ремонта
Общество

В Калужской области ждут открытия детского сада после ремонта

Евгения Родионова
18.02, 10:00
0 249
Во вторник, 17 февраля, житель города Сухиничи Калужской области оставил комментарий под постом губернатора в социальной сети «ВКонтакте» с вопросом о завершении ремонта в детском саду «Ромашка».

По его словам, скоро уже год как детский сад закрыт.

— Когда будет открыт после ремонта детский сад? Вот так будет проходить утренник у детей в чужом детском саду. Утренник будет в четверг. Проходить будет в группе, так как музыкальный зал нам не дают, потому что, как мне сказали, он всё время занят. Для нас времени не нашлось! Детей поделили: каким можно проводить утренник в музыкальном зале, а каким нет, - рассказал о проблеме местный житель.

Администрация Сухиничского района прокомментировала ситуацию:

— Основные строительные работы завершены, к открытию все готово. Как только будет подписан акт-приемки работ, садик будет открыт.

