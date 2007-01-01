Обнинск
В Калужской области назначили новых судей

18.02, 09:20
Во вторник, 17 февраля, объединённая пресс-служба судов общей юрисдикции Калужской области сообщила о подписании президентом России указа о назначении судей.

Председателем Людиновского районного суда на новый срок останется Владимир Александрович Прискоков. Он будет занимать эту должность ещё шесть лет. Кроме того, документ утвердил двух новых судей в регионе. В Жуковском районном суде будет работать Вадим Игоревич Платов, который раньше служил в Следственном комитете.

В Калужском районном суде должность судьи займёт Мария Александровна Хорчева, ранее она замещала должность государственной гражданской службы областного суда.

