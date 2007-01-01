Обнинск
Общество

Губернатор провел личный прием жителей в Калуге

Дмитрий Ивьев
17.02, 14:48
2 588
Владислав Шапша провёл личный приём граждан в Калуге, по итогам которого даны поручения по ремонту школьной спортплощадки, обновлению медицинского оборудования, капремонту дороги в деревне Чижовка и сносу аварийного дома.

Одним из обращений стало предложение председателя совета отцов школы № 7 заменить асфальтовое покрытие на пришкольной спортивной площадке, признанной травмоопасной. Губернатор договорился с администрацией города выделить средства на современное резиновое или полимерное покрытие — работы планируют завершить к началу нового учебного года. Школе в 2027 году исполнится 75 лет.

По жалобам жителей на сложности с прохождением МРТ-диагностики принято решение ускорить замену оборудования. В БСМП аппарат выработал свой ресурс из-за круглосуточной нагрузки — конкурс на поставку нового томографа уже объявлен, запуск планируется осенью. Параллельно обновляют МРТ-кабинет в поликлинике в Сосновой роще для увеличения доступности диагностики.

Многодетная семья из деревни Чижовка попросила отремонтировать участок дороги в связи с ростом населения и числа детей. Вопрос решён положительно — участок включат в программу капремонта.

Отдельное внимание уделено безопасности: по просьбе жителей поручено включить в план сноса на 2026 год аварийный дом на улице Войкова, 16а. Здание признано опасным. В прошлом году в Калуге снесли 18 подобных объектов, работа в этом направлении продолжается.

