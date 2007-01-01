Шапша вручил награды участникам студотрядов

Губернатор Калужской области вручил благодарности и награды участникам регионального отделения «Российских студенческих отрядов» 17 февраля - в день, когда в России отмечают профессиональный праздник этого движения.

Владислав Шапша отметил, что движение студенческих отрядов в регионе продолжает развиваться. За прошлый год активисты провели более 20 мероприятий и вовлечены в патриотические, образовательные и социальные проекты. Летом прошлого года трудовые вахты прошли семь студенческих отрядов: ребята работали как на объектах в Калужской области, так и на стройках и предприятиях в других регионах страны.

Шапша поблагодарил молодёжь за активность, энергию и целеустремлённость. По его словам, готовность студентов вкладывать силы в общие дела говорит о том, что у региона есть перспективное будущее.