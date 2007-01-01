Обнинск
-11...-10 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Общество Шапша вручил награды участникам студотрядов
Общество

Шапша вручил награды участникам студотрядов

Дмитрий Ивьев
17.02, 13:35
1 311
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

Губернатор Калужской области вручил благодарности и награды участникам регионального отделения «Российских студенческих отрядов» 17 февраля - в день, когда в России отмечают профессиональный праздник этого движения.

Владислав Шапша отметил, что движение студенческих отрядов в регионе продолжает развиваться. За прошлый год активисты провели более 20 мероприятий и вовлечены в патриотические, образовательные и социальные проекты. Летом прошлого года трудовые вахты прошли семь студенческих отрядов: ребята работали как на объектах в Калужской области, так и на стройках и предприятиях в других регионах страны.

Шапша поблагодарил молодёжь за активность, энергию и целеустремлённость. По его словам, готовность студентов вкладывать силы в общие дела говорит о том, что у региона есть перспективное будущее.

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Новости по тегу
калужская область
Лента настроения
2 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
100%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 1 комментарий
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6Ijd5YmI2SEVJSTkrRVRST1daeEF1Ync9PSIsInZhbHVlIjoib2JUMVJQQW15MnUvM2xIK3NmMG5qV3lHV0RNYldUVXpSWElueDc3ZnVCanoyNzVvQmhRRDh6VnVoUHl4cVRZZkIzN2dhZnRjNTRIWW5ucm1aSVRNR1dqREVvNWNNTjdXZnpFbjA5KzdSTmlxMHdQOVpteHZBcUEvZU14QXkxTDlleHZIdlBRM0hDNk9NOHp4SDd0VG5KWWhUakNEMUZYcjRmSkxYeGRNRU1PcklqSGY1ZytkbW1IT0VVaU9GS25SYzZLRkVDZ2RTSDNBTmJheW5MQU9rWU5pNG5MK3NYUi9za2Q0eTFhdm9WOHZQSVJNcXlHSkl0djZJMUdGcCtLdlg4bmIwd1l6VkFURFE5aUZtdG5UU2lnS2pBMDdYSGhhTk9wSHFhMDk2Q1Uzd2hRbTI5Rmxrc3hrSVJIWVczVWNFQWsySXhjWEFEdGw4cVZBUElyb0c1M3paMHdhUG5ocmgxRWZtd3JjL1U0TGJycGYzcjdTTFZMektHSjhXNjYrelUydUZLRlczNHBJRk9kN05LTHdMQjBYUWZGOU1QMjNGT3BuY0NqUlIrZTFPYUZFbmQwMkdubGd2R2kvdnlCRyIsIm1hYyI6IjBjYjMzNjhlNzA2NDZjN2ZkYWM2YmEzMDJlOTYyZTVjOWNkNmY3YWE2ZTRlZTJjNDgyYjBiMDhkMjE0NGI0ZTgiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6ImxJK3FBTVp5QnAyYjQ2M3d2VHE3Q0E9PSIsInZhbHVlIjoiWVJmOVF2RGUxYi9pZkZyOWJ1UjZkVmdZNEZVbXJBQWlKamF0ckk4YU1hOGZ2R295NEQvbkppTVV4NUIvMmpUQ1VEbmUxSG1LSUV0dGhaUHhqU3MvM2xOaHFkYnozR0tXOTVTRVUxM0Q4T0pqN2RYNDY5bzREY3dJZDV0VDVXMFIwZ0tvZExWa205WTdmOGpDT3JNVHkxa2VDYytJamxaN0ZobGlla3k2Q1pGejV2R2htRzlMcVdiYitGelVZaHNRNFBOcTVHcjU0SU1nZkNaN1pMd0M2OVJvU2Fad1hpUXR4aHNicTI0SU05aXhBQU50V1lwZmdNQm05MFR6b2VHdHlIZzhFN3oxNGV2c2dxVldVZUJuYkpzeUZRUGNwWklpdkpLNHVXMUkxN2hiMHZWNkNZRFIyZkVGQXlSRUtsWTFNblNlVGo4Zk9naitYQ1RvclFONTNyTDBnZWxoOFRJLzc0YjBNVFFCZGFDc0lPeU5CMVhreEZRV1YwcDEyUlBWSU9DNi81NCs4dTJkYlZkN1NRK0FmNGFpd0lrRHMwUEp1Z1JWUVI5dDRLOCtSOHpkQVpwVnJ0WjJINVZ3a09tT21OcTZqMTliK2Y1VVJxQkRGOFFxUURzV2pyOVdDTDU2T0NIS1ZEMDIzdzFSVklHMWxLcGkyOS9NOUtjMVlnbUZzRUtLdzBWL1pSaldmN0Uvd2hBTVMzQ3BHckRGdllNU2NQaTBuZU9EUkhjbWNPNEl2RG5HdU9PVTRVVWVBZWd6RENiNXcwblhPc3VDYkNidE83RlpGRWFIWU1DTlJxTTVxTVRoU1RhdmwwVVlBMllxQStyWHBJVVJ5N2YrUUZmRSIsIm1hYyI6ImNlODQyNzU5Yzc2Y2RmZTE4Mzk1ZjQxNzRlYjE0NGI5NWMzNTZjOWQ3OTkwYWNlYjk1YTE5MjE4MThiZDI3YmUiLCJ0YWciOiIifQ==
18+