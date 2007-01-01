В Калуге 14 мигрантов незаконно прописали в квартире на улице Минской
Проверку по данной информации начал Следственный комитет, сообщили 17 февраля в региональном управлении ведомства.
О резиновой квартире в соцсетях сообщили жители Правобережья.
- Следователи изучат соответствующую документацию, опросят владельцев квартиры, должностных лиц, дадут их действиям правовую оценку, - пояснили в СК.
