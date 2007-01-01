В больнице Тарусы установили новое оборудование
Во вторник, 17 февраля, ситуацию в районе прокомментировала министр здравоохранения области Анна Чернова.
- Прошлым летом завершился масштабный ремонт больницы. Он стартовал еще в начале 2024 года и разделился несколько этапов, при этом больница продолжала принимать пациентов, - пояснила она. - Обеспечили медучреждение новым диагностическим оборудованием, установили новые аппарат УЗИ, рентген и флюорограф.
Она поблагодарила администрацию Тарусского района за помощь в благоустройстве территории и покупке новой мебели.
