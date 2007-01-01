Обнинск
17 февраля состоялось совместное заседание комитетов Думы
Общество

17 февраля состоялось совместное заседание комитетов Думы

Дмитрий Ивьев
17.02, 14:31
Депутаты поддержали предложение по корректировке схемы размещения нестационарных торговых объектов. В схему дополнительно включается 24 объекта: вендинговые автоматы, торговые палатки и павильоны. Для 28 объектов меняются сроки размещения и назначение. 

Получили поддержку депутатов и предложения управления экономики и имущественных отношений по постановке на учёт бесхозяйного имущества. Бесхозяйными предложено признать водопроводные и канализационные сети на улицах Широкая, Кутузова, Достоевского и Гурьянова. 

Также депутаты одобрили предложения по наименованию улиц в населённых пунктах, расположенных в городском округе городе Калуге. Улицы получат наименования Муратовская,  1-я и 2-я Старошопинская, Староюрьевская, Мирная, Горенская, Ягловская, Старорождественская и Крутицкая.

Парламентарии приняли решение учредить медаль «85 лет со дня освобождения Калуги от немецко-фашистских захватчиков».

«Пять лет назад Думой была учреждена медаль «80 лет со дня освобождения Калуги». С 2022 года этой медалью награждались участники специальной военной операции и волонтёры.  Медалью «85 лет освобождения Калуги» также будут награждаться ветераны, труженики тыла, участники боевых действий и те, кто помогает нашим бойцам на передовой. Искренне благодарю своего коллегу – депутата Константина Сотскова, за счёт личных средств оплатившего изготовление медалей», – прокомментировал председатель Думы Юрий Моисеев.   

