Главная Новости Общество Владислав Шапша принял участие в отчёте главы Тарусского района
Общество

Владислав Шапша принял участие в отчёте главы Тарусского района

Дмитрий Ивьев
17.02, 11:41
0 381
Губернатор Калужской области Владислав Шапша 16 февраля принял участие в отчёте главы Тарусского района Михаила Голубева, где обсудили ключевые достижения и текущие проблемы муниципалитета.

Главным событием прошлого года в районе стало открытие новой школы в селе Лопатино. Строительство объекта, по словам губернатора, велось с учётом роста населения в соседнем посёлке для многодетных семей. На открытии присутствовал председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

В числе важных результатов также назвали завершение капитального ремонта районной поликлиники. В учреждение закупили новое медицинское оборудование — флюорограф, рентгеновский аппарат и УЗИ-сканер.

Вместе с тем Шапша отметил рост числа жалоб жителей на качество работы общественного транспорта и организацию вывоза мусора. По каждому из этих направлений главе района поручено разработать конкретные планы с чёткими сроками устранения проблем.

Позитивную динамику зафиксировали по другим вопросам: количество обращений по водоснабжению и состоянию дорог сократилось, что, по мнению губернатора, говорит об эффективности проведённых ремонтов. В этом году запланировано обновление улиц Пролетарской и Шмидта в райцентре.

Среди перспективных проектов — строительство очистных сооружений в Лопатино, документация по которому сейчас проходит экспертизу. На 2028 год администрация района готовит заявки в федеральные программы на капитальный ремонт детских садов «Берёзка» и «Солнышко».

калужская область
