В Калуге назвали высоту сугробов после снегопада
Во вторник, 17 февраля, новые данные опубликовала известный метеоролог Татьяна Инкина.
По ее словам, Балканский циклон пощадил Калужскую область, скромно зацепив нас своей северо-западной частью.
- Самый высокий снег по-прежнему лежит в Малоярославце – 59 см, в Калуге – 56 см, - отметила Инкина. - Высота снежного покрова в Сухиничах составляет 46 см, в Спас-Деменске – 41 см, в Жиздре – 35 см.
При этом в четверг в Калуге ждут очередной южный циклон с большим количеством снега.
