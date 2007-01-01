Обнинск
В Калуге назвали высоту сугробов после снегопада

Дмитрий Ивьев
17.02, 11:47
0 943
Во вторник, 17 февраля, новые данные опубликовала известный метеоролог Татьяна Инкина.

По ее словам, Балканский циклон пощадил Калужскую область, скромно зацепив нас своей северо-западной частью.

- Самый высокий снег по-прежнему лежит в Малоярославце – 59 см, в Калуге – 56 см, - отметила Инкина. - Высота снежного покрова в Сухиничах составляет 46 см, в Спас-Деменске – 41 см, в Жиздре – 35 см.

При этом в четверг в Калуге ждут очередной южный циклон с большим количеством снега.

