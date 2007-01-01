Обнинск
-11...-10 °С
Заболеваемость ОРВИ опять выросла в Калужской области
Новость дня Общество

Заболеваемость ОРВИ опять выросла в Калужской области

Дмитрий Ивьев
17.02, 11:27
0 402
Заболеваемость ОРВИ опять выросла в Калужской области

За неделю, с 9 по 15 февраля, к врачам обратились 7332 жителя региона. У 7325 из них диагностирована ОРВИ, у семи – грипп, рассказали во вторник в областном управлении Роспотребнадзора.

Заболеваемость за неделю выросла на 13,6%, хотя случаев гриппа стало в два раза меньше.

Все заболевшие гриппом – в Калуге.

В больницы попали 32 жителя региона.

