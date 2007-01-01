Заболеваемость ОРВИ опять выросла в Калужской области
Заболеваемость ОРВИ опять выросла в Калужской области
За неделю, с 9 по 15 февраля, к врачам обратились 7332 жителя региона. У 7325 из них диагностирована ОРВИ, у семи – грипп, рассказали во вторник в областном управлении Роспотребнадзора.
Заболеваемость за неделю выросла на 13,6%, хотя случаев гриппа стало в два раза меньше.
Все заболевшие гриппом – в Калуге.
В больницы попали 32 жителя региона.
