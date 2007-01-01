Обнинск
Общество

В Калужской области суд встал на сторону сына умершей заёмщицы

Евгения Родионова
17.02, 11:11
0 215
В понедельник, 16 февраля, объединённая пресс-служба судов общей юрисдикции Калужской области сообщила об отказе Кировского районного суда потребовать возврата денег после смерти заёмщика.

По словам пресс-службы, финансовая организация потребовала взыскать с сына умершей женщины долг в размере 17 тысяч по кредитной карте.

— В январе 2019 года женщина оформила в банке кредитку с лимитом 300 тысяч рублей. В декабре того же года заёмщица скончалась. Её сын, вступивший в наследство, сразу же уведомил банк о случившемся, а также пожаловался на назойливые звонки от коллекторов. Выяснилось, что что по карте кто-то активно тратил деньги с января 2025 года- спустя пять лет после смерти хозяйки счёта. Услуги оплачивались от других клиентов банка , - рассказали в объединённой пресс-службе судов.

Мужчина обратился в полицию. Суд отказал банку в возврате денег.

